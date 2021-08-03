Работника УГО, которого подозревают в нападении на танцовщика шоу-балета DOROFEEVA, арестовали
Работника УГО, подозреваемого в избиении 22-летнего парня, взяли под стражу на 60 суток
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю.
Пресс-служба напоминает, что в ходе внезапно возникшего конфликта между 28-летним работником УГО и 22-летним участником шоу-балета, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве избили танцовщика шо-убалета певицы Дорофеевой, нападающий оказался работником УГО .
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