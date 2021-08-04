Работника УГО, которого подозревают в избиении танцовщика шоу-балета певицы Дорофеевой, уволили с должности

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.



"В Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которого было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины. Мы осуждаем подобные проявления агрессии, считаем недопустимым совершения таких позорных поступков", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе ведомства".

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