Работника музея в Лондоне уволили из-за пропавших и поврежденных экспонатов
Британский музей в Лондоне уволил одного из своих сотрудников после того, как экспонаты из коллекции "исчезли, были украдены или повреждены". Полиция проводит расследование
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что из одного из известнейших туристических музеев Великобритании были похищены различные ценности, такие как золотые изделия, драгоценные украшения и драгоценные камни. Большинство экспонатов сберегалось в хранилище и не выставлялось для обзора.
Директор Британского музея Гартвиг Фишер сказал, что музей направит все усилия для того, чтобы восстановить эти объекты.
"Это очень необычный инцидент. Я знаю, что говорю от имени всех коллег, когда говорю, что мы очень серьезно относимся к защите всех предметов", – сказал директор.
По его словам, они уже усилили меры безопасности и работают вместе с внешними экспертами, чтобы узнать окончательную информацию о том, что пропало, было повреждено и украдено. Против уволенного сотрудника будут приняты судебные меры, добавили в музее.
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