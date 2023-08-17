Об этом пишет BBC.

Отмечается, что из одного из известнейших туристических музеев Великобритании были похищены различные ценности, такие как золотые изделия, драгоценные украшения и драгоценные камни. Большинство экспонатов сберегалось в хранилище и не выставлялось для обзора.

Директор Британского музея Гартвиг Фишер сказал, что музей направит все усилия для того, чтобы восстановить эти объекты.

"Это очень необычный инцидент. Я знаю, что говорю от имени всех коллег, когда говорю, что мы очень серьезно относимся к защите всех предметов", – сказал директор.

По его словам, они уже усилили меры безопасности и работают вместе с внешними экспертами, чтобы узнать окончательную информацию о том, что пропало, было повреждено и украдено. Против уволенного сотрудника будут приняты судебные меры, добавили в музее.