Работник завода химпромышленности передавал данные о военных, защищавших инфраструктуру в Одессе
СБУ задержала российского информатора, который передавал информацию об обороне заводов, локации Вооруженных Сил Украины и о промышленных объектах в Одесской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что злоумышленник – работник местного завода химической отрасли. Он передавал знакомым россиянам координаты критической инфраструктуры на территории предприятия и подробную информацию о местах базирования и видах вооружения подразделений Сил обороны, вовлеченных в защиту объекта.
"Отдельные видеофайлы он сопровождал собственными комментариями, в которых пытался дискредитировать украинских защитников. Для коммуникации злоумышленник использовал закрытые чаты одного из мессенджеров", - разъясняют правоохранители.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину или размещении ВСУ. Ему избрали меру пресечения - содержание под стражей.
- Также СБУ задержала российского информатора, собиравшего данные о Пивденноукраинской атомной электростанции.
- Ранее правоохранители разоблачили российского информатора, который через запрещенную соцсеть передавал дээнэровцу размещение ВСУ в освобожденном Лимане.
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