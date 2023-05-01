Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что злоумышленник – работник местного завода химической отрасли. Он передавал знакомым россиянам координаты критической инфраструктуры на территории предприятия и подробную информацию о местах базирования и видах вооружения подразделений Сил обороны, вовлеченных в защиту объекта.

"Отдельные видеофайлы он сопровождал собственными комментариями, в которых пытался дискредитировать украинских защитников. Для коммуникации злоумышленник использовал закрытые чаты одного из мессенджеров", - разъясняют правоохранители.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину или размещении ВСУ. Ему избрали меру пресечения - содержание под стражей.