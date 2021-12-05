Работник, пострадавший от взрыва на Бурштынской ТЭС, скончался в реанимации

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС, получивший ожоги из-за выброса пара во время аварии 28 ноября, скончался в реанимации.

"Из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр. Полученные повреждения были несовместимы с жизнью", - Янтарной ТЭС.

Отмечается, что состояние других пострадавших стабильно, угрозы жизни нет.