Работник, пострадавший от взрыва на Бурштынской ТЭС, скончался в реанимации
В Ивано-Франковске в реанимации скончался работник Бурштынской ТЭС, пострадавший в результате взрыва на теплоэлектростанции 28 ноября
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС, получивший ожоги из-за выброса пара во время аварии 28 ноября, скончался в реанимации.
"Из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр. Полученные повреждения были несовместимы с жизнью", - Янтарной ТЭС.
Отмечается, что состояние других пострадавших стабильно, угрозы жизни нет.
- Напомним, 28 ноября на Янтарной ТЭС в Ивано-Франковской области произошла авария на седьмом энергоблоке.
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