Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Основной задачей эксполицейской из Купянска было содействие созданию оккупационного "правоохранительного органа". Она агитировала коллег сотрудничать с россиянами, а в случае отказа угрожала им физической силой. Также женщина провела незаконный обыск в квартире следователя, чтобы найти и изъять табельное огнестрельное оружие.

Ее коллега, экс-полицейская из Боровой, патрулирует город в гражданской одежде с георгиевской лентой. Кроме того женщина принимает заявления от граждан.

Бывшим полицейским заочно объявили подозрения в госизмене.

27 февраля Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измены в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.

28 февраля СБУ сообщила о подозрении Геннадию Мацегору за намерение "сдать" город российским оккупантам и переговоры с ними.

24 апреля стало известно, что коллаборанты в Боровой Харьковской области вошли в состав оккупационных властей.

13 мая в Купянске подозрение в госизмене объявили заместитель начальника райотдела полиции, сопровождавшая российскую военную технику.

18 мая ДБР сообщило о подозрении двум полицейским из Купянска, отдавшим оружие оккупантам.

29 мая Боровский горсовет сообщил, что одна из старост сотрудничает с российскими оккупантами , расселяет захватчиков в деревне и пьет с ними.

7 июля россияне арестовали мэра временно оккупированного Купянска, предавшего Украину.

30 июля в Харьковской области подозрение объявили "главе" оккупационного "отдела образования" Купянского района, который планировал внедрять российское образование на захваченных территориях Украины.

14 августа заочное подозрение в коллаборационизме объявили экс-меру Купянска, который "возглавил" оккупированную Петропавловскую общину.

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