"Работают под дулами автоматов и руководством командира орков": руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС
Петр Котин отметил, что главным требованием к МАГАТЭ является установление 30-километровой зоны возле ЗАЭС, недоступной для российских войск, а также присутствие международных экспертов на территории атомной станции
"Запорожская АЭС работает, но там находятся захватчики, их около 50 российских солдат, а также тяжелая техника агрессора", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Котин добавил: "Запорожская АЭС технически работает и выдает энергию в том объеме, который необходим для нужд энергосистем Украины. Руководство станции работает фактически под дулами автоматов. Руководители станции обязаны все действия согласовывать с командиром орков, как раз накануне оккупанты сменили командира." .
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Также он подчеркнул, что МАГАТЭ должны контролировать ситуацию на ЗАЭС: "Сейчас мы ведем с ними переговоры, как это должно происходить. Думаю, на этой неделе мы достигнем в этих переговорах определенного прорыва. Пока реакция МАГАТЭ сдержана, но мы работаем над тем, чтобы они в полном объеме взяли на себя обязанности, которые должны выполнять".
- Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал МАГАТЭ прислать своих представителей на Запорожскую и Чернобыльскую атомные электростанции, захватившие российские войска
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