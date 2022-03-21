"Работают под дулами автоматов и руководством командира орков": руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС

"Запорожская АЭС работает, но там находятся захватчики, их около 50 российских солдат, а также тяжелая техника агрессора", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Котин добавил: "Запорожская АЭС технически работает и выдает энергию в том объеме, который необходим для нужд энергосистем Украины. Руководство станции работает фактически под дулами автоматов. Руководители станции обязаны все действия согласовывать с командиром орков, как раз накануне оккупанты сменили командира." .



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Также он подчеркнул, что МАГАТЭ должны контролировать ситуацию на ЗАЭС: "Сейчас мы ведем с ними переговоры, как это должно происходить. Думаю, на этой неделе мы достигнем в этих переговорах определенного прорыва. Пока реакция МАГАТЭ сдержана, но мы работаем над тем, чтобы они в полном объеме взяли на себя обязанности, которые должны выполнять".

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал МАГАТЭ прислать своих представителей на Запорожскую и Чернобыльскую атомные электростанции, захватившие российские войска

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