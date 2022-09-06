Об этом сообщила пресс-служба компании "Укргидроэнерго".

Как говорится в сообщении, сегодня, 6 сентября, Каховская ГЭС снова заработала.

"По состоянию на 6 сентября Каховская ГЭС продолжает работать в энергосистеме по коммерческо-диспетчерскому графику, выдавая от 40 до 110 МВт/ч мощности плавающим графиком на подстанцию Новокаховска. Станция не участвует в балансировке системы. На Каховской ГЭС работают четыре агрегата из шести. Один из агрегатов находится на реконструкции и еще один – на капитальном ремонте. На станции круглосуточно находится ежесуточно меняющийся оперативный персонал Каховской ГЭС", - пишет Укргидроэнерго.

Как сообщается, из-за боевых действий на гидроэлектростанции неоднократно происходят кратковременные отключения. Такое отключение было и 5 сентября.

"Два раза в неделю на станцию допускаются ремонтные бригады. Ремонтный персонал проводит осмотры и пытается поддерживать работоспособное состояние оборудования. Оперативные ремонты не выполняются. В настоящее время отсутствует возможность доставлять туда запчасти, чтобы проводить качественные ремонты и подготовку к осенне-зимнему периоду", - отмечает пресс-служба компании. .

Также Укргидроэнерго сообщает, что ГЭС может работать достаточно долго, если не вмешиваться в ее работу. Однако и отключение станции не приведет к катастрофическим последствиям.

"Каховская ГЭС может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность: обстрелов линий электропередач, подстанций, уничтожения оборудования. Впрочем, если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты 5 сентября отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

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