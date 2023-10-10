Работая в ЦНАП Киева, пропагандировала "русский мир": госслужащую приговорили к заключению с конфискацией имущества
Прокуроры доказали вину сотрудницы одного из Центров предоставления административных услуг в Киеве, которая распространяла призывы к оккупации Украины Россией
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Госслужащая Центра предоставления административных услуг в Киеве после начала полномасштабного вторжения России в Украину создала пророссийский аккаунт в соцсети под псевдонимом.
В сообщениях в аккаунте она оправдывала преступления оккупантов и призывала к насильственному изменению границ территории Украины. Также она публиковала пропагандистские материалы и сообщения с призывами к оккупации Украины и коммунистическую символику.
В сентябре 2022 года правоохранители задержали чиновницу в Киеве и обыскали ее место жительства, где изъяли мобильные телефоны и компьютеры, а также георгиевские ленты, коммунистическую символику и значительную сумму личных сбережений в российских рублях. Свою вину женщина признала частично.
Суд признал женщину виновной в распространении материалов с публичными призывами к свержению конституционного строя и посягательствам на территориальную целостность Украины с разжиганием национальной розни, оправдыванию военной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников и распространению коммунистической символики (ч. 2 ст. 109). ст.110, ч.1 ст.161, ч.1 ст.436-1, ч.2 ст.436-2 УК Украины).
Женщине назначено наказание на срок до 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего ей на праве частной собственности, кроме жилья.
Фото: https://www.gp.gov.ua/ru
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