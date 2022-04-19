Работать в полном объеме продолжают 41% украинских компаний, 16% выплачивают зарплату полностью, - Американская торговая палата в Украине

Об этом сообщила Американская торговая палата со ссылкой на опрос, проведенный 12-18 апреля среди 103 из более 600 компаний-членов.



"72% компаний-членов Палаты продолжают выплачивать заработную плату и оказывают дополнительную помощь во время войны. 16% выплачивают заработную плату в полном объеме, 6% частично сократили заработную плату, остальные 6% компаний выплачивают 50% заработной платы", - сообщила бизнес- ассоциация.



Как свидетельствуют данные опроса бизнеса, продолжают работать полностью 41% респондентов, еще 50% работают частично. При этом почти треть (29%) перевезла свои мощности в другие регионы Украины, а за границу переехало 19% принявших участие в опросе компаний. Еще 15% пришлось закрыть региональные офисы, а 2% полностью прекратили работу.



"Продолжать вести деятельность в Украине значит продолжать поддерживать экономику. 87% компаний-членов Палаты готовы активно участвовать в восстановлении экономики Украины после войны. У нас много работы впереди для процветания Украины, и мы видим, как отважные украинцы ведут ее к победе", – прокомментировал результаты опроса Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине.



Безопасность и защиту сотрудников в качестве вызова назвали 79% представителей бизнеса. Еще 50% видят вызов в устройстве логистики и транспорта в войну, а отсутствие клиентов и заказов воспринимают как вызов 36% респондентов.



Что касается производственных мощностей, то 20% представителей бизнес-сообщества имеют незначительные повреждения своих мощностей, 3% - неисправимые повреждения, еще 3% до сих пор под оккупацией, остальные 3% до сих пор не имеют информации о повреждениях. При этом 57% компаний-членов Палаты не получили никаких повреждений во время войны, свидетельствует опрос.

Напомним, в Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса.

В Киеве бизнес возобновляет работу: 9 апреля работало более 900 продовольственных магазинов и около 460 кафе.



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