"Работать и поддерживать экономику": одна из крупнейших ІТ-компаний открыла новый офис в Ужгороде

Об этом сообщает портал dou.ua.



"Искренне благодарим Закарпатскую ОВА за помощь в открытии офиса и доставку помощи из венгерского офиса на границе. Сейчас сотни коллег - вынужденных переселенцев на Закарпатье - смогут пользоваться новым офисом, полноценно работать и поддерживать экономику Украины в более безопасных условиях", - сказал руководитель западноукраинской локации. ЕРАМ Украина Андрей Трофимов.



Офис EPAM в Ужгороде – это коворкинг более чем на полсотни рабочих мест и приют до 40 мест для коллег и их семей, вынужденно переселившихся на Закарпатье. Коллеги из Венгрии снабдили его спальниками, едой, средствами гигиены и другими необходимыми вещами.

Компания EPAM занимается разработкой цифровых решений для бизнесов по всему миру. Она открыла свой первый офис в Украине в 2005 году. В компании работает более 11 тыс. украинских ІТ-специалистов, офисы расположены в девяти городах Украины.