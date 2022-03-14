"Работать и поддерживать экономику": одна из крупнейших ІТ-компаний открыла новый офис в Ужгороде
Компания EPAM, объединяющая 11 тыс. ІТ-специалистов и являющаяся одной из крупнейших ІТ-компаний в Украине, открыла новый офис на Закарпатье для коллег-вынужденных переселенцев
Об этом сообщает портал dou.ua.
"Искренне благодарим Закарпатскую ОВА за помощь в открытии офиса и доставку помощи из венгерского офиса на границе. Сейчас сотни коллег - вынужденных переселенцев на Закарпатье - смогут пользоваться новым офисом, полноценно работать и поддерживать экономику Украины в более безопасных условиях", - сказал руководитель западноукраинской локации. ЕРАМ Украина Андрей Трофимов.
Офис EPAM в Ужгороде – это коворкинг более чем на полсотни рабочих мест и приют до 40 мест для коллег и их семей, вынужденно переселившихся на Закарпатье. Коллеги из Венгрии снабдили его спальниками, едой, средствами гигиены и другими необходимыми вещами.
- Компания EPAM занимается разработкой цифровых решений для бизнесов по всему миру. Она открыла свой первый офис в Украине в 2005 году. В компании работает более 11 тыс. украинских ІТ-специалистов, офисы расположены в девяти городах Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.05
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное