Работали за рубли. СБУ задержала 6 организаторов псевдореферндумов в Луганской области и на Херсонщине
Служба безопасности Украины задержала шесть человек, причастных к проведению так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей
Об этом информирует СБУ .
Задержанные с начала полномасштабного вторжения добровольно перешли на сторону России. Они предложили им свою помощь в проведении фейковых референдумов.
Так в результате стабилизационных мероприятий в Херсонской области были разоблачены и задержаны пять коллаборанток. Они жители Бериславского и Херсонского районов области, которые во время оккупации региона вошли в состав так называемых избирательных участков.
Колаборантки согласились на сотрудничество с захватчиками за "вознаграждение" в виде рублей. В сопровождении русских военных они обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" за незаконное присоединение области к составу России.
Одна из коллаборанток была задержана в Луганской области. Она оказалась жительницей Старобельского района. Во время сотрудничества с врагом злоумышленница организовывала "референдум" как "член территориальной избирательной комиссии". Она составляла списки "избирателей", издавала "бюллетени" и готовила "протокол голосования".
В апреле этого года женщина выехала из временно оккупированной на подконтрольную Украине территории с намерением получить социальные выплаты. Затем она планировала вернуться назад, но правоохранители своевременно идентифицировали и задержали.
Все фигурантки сообщены о подозрениях за:
- ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
Трем из них уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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