Об этом информирует СБУ .

Задержанные с начала полномасштабного вторжения добровольно перешли на сторону России. Они предложили им свою помощь в проведении фейковых референдумов.

Так в результате стабилизационных мероприятий в Херсонской области были разоблачены и задержаны пять коллаборанток. Они жители Бериславского и Херсонского районов области, которые во время оккупации региона вошли в состав так называемых избирательных участков.

Колаборантки согласились на сотрудничество с захватчиками за "вознаграждение" в виде рублей. В сопровождении русских военных они обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" за незаконное присоединение области к составу России.

Одна из коллаборанток была задержана в Луганской области. Она оказалась жительницей Старобельского района. Во время сотрудничества с врагом злоумышленница организовывала "референдум" как "член территориальной избирательной комиссии". Она составляла списки "избирателей", издавала "бюллетени" и готовила "протокол голосования".

В апреле этого года женщина выехала из временно оккупированной на подконтрольную Украине территории с намерением получить социальные выплаты. Затем она планировала вернуться назад, но правоохранители своевременно идентифицировали и задержали.

Все фигурантки сообщены о подозрениях за:

ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Трем из них уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.