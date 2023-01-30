Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику штаба Центра боевого обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и командиру группы инженерного обеспечения из Крыма, в 2014 году перешедшим на сторону врага", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что после захвата рашистами воинской части в Крыму начальник штаба и командир группы отказались передислоцироваться на подконтрольную Украине территорию и присягнули на верность стране-спонсору терроризма.

В настоящее время бывшие украинские военные "работают" в составе "международного противоминного центра вооруженных сил РФ". Злоумышленники осуществляют инженерное обеспечение врага, минуют территории Украины, инфраструктурные объекты, административные здания и дома мирных жителей.

Экс-офицеры по приказу рашистов используют разминальную технику для обстрела не только ВСУ, но и гражданских объектов.

"По оперативным данным, именно эти предатели стоят за использованием установки УР-77 "Метеорит" в городских кварталах Мариуполя. Вдобавок, родственники одного из предателей проживают во Львовской области. Приблизительно за месяц до полномасштабного вторжения он предупредил, что скоро вместе с российской армией придется "увольнять" их", - разъяснили правоохранители.

Мать и сестра сразу уехали за границу, а отец с бабушкой остались в Украине.

Подозреваемым предусматривается наказание - лишение свободы до 15 лет за решеткой.

Министра транспорта России Евгения Дитриха подозревают в организации незаконных авиаперелетов в временно оккупированный Крым.

К 12 годам лишения свободы приговорен депутат Верховного Совета Крыма за государственную измену, который голосовал за принятие незаконных постановлений России и общекрымский референдум.