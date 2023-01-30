Работали на РФ в Крыму с 2014-го: двум экс-офицерам ВМС Украины объявили подозрения в госизмене
Двум бывшим офицерам Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины объявили подозрения в госизмене за сотрудничество с Россией в Крыму с 2014 года
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику штаба Центра боевого обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и командиру группы инженерного обеспечения из Крыма, в 2014 году перешедшим на сторону врага", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что после захвата рашистами воинской части в Крыму начальник штаба и командир группы отказались передислоцироваться на подконтрольную Украине территорию и присягнули на верность стране-спонсору терроризма.
В настоящее время бывшие украинские военные "работают" в составе "международного противоминного центра вооруженных сил РФ". Злоумышленники осуществляют инженерное обеспечение врага, минуют территории Украины, инфраструктурные объекты, административные здания и дома мирных жителей.
Экс-офицеры по приказу рашистов используют разминальную технику для обстрела не только ВСУ, но и гражданских объектов.
"По оперативным данным, именно эти предатели стоят за использованием установки УР-77 "Метеорит" в городских кварталах Мариуполя. Вдобавок, родственники одного из предателей проживают во Львовской области. Приблизительно за месяц до полномасштабного вторжения он предупредил, что скоро вместе с российской армией придется "увольнять" их", - разъяснили правоохранители.
Мать и сестра сразу уехали за границу, а отец с бабушкой остались в Украине.
Подозреваемым предусматривается наказание - лишение свободы до 15 лет за решеткой.
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