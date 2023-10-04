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Работали на РФ, продавали оружие и детское порно: СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП)

4 октября, 2023 среда
17:39
Криминал

СБУ сообщила, что с начала полномасштабного вторжения задержала 68 священнослужителей УПЦ (МП) – среди их преступлений сотрудничество с РФ, продажа оружия и детской порнографии

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности ведет системную борьбу с подрывной деятельностью российских спецслужб и криминалитета в религиозной среде Украины. С начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 14 - митрополиты церкви", - говорится в заявлении.

СБУ пишет, что среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Также правоохранители расследуют 18 производств относительно публичных призывов к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.

В настоящее время 26 представителей УПЦ (МП) сообщены о подозрении, еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры. Служба безопасности сообщает, что двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на находившихся в плену россиян украинских воинов.

Один из таких коллаборантов – настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который в апреле 2022 года "сдавал" российским оккупантам участников сопротивления на территории общины. По его наводке украинцев похищали и арестовали в застенках. Коллаборант был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако затем его вместе с пленными российскими военными удалось обменять на 63 украинских защитников.

Также СБУ задержала клирика Горловской епархии УПЦ (МП), который после захвата Лимана организовал собрание жителей общины для избрания руководства местной оккупационной администрации. Он получил 7 лет лишения свободы, но затем его также обменяли на украинских военных.

К 5 годам тюрьмы приговорен и руководитель Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области. Злоумышленник пропагандировал вооруженную агрессию РФ среди прихожан и оправдывал временную оккупацию части территории Украины.

"Вместе с этим по инициативе Службы безопасности прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ (МП), которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них - митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма ", – добавили в Службе.

Благодаря работе СБУ въезд в Украину запрещен более 177 клирикам РПЦ, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ (МП) в Сумской области.

  • 26 сентября Служба безопасности Херсонской области задержала священника, который подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства рашистов от украинского контрнаступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
УПЦ МП
СБУ
Война с Россией
коллаборанти
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