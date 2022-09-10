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Работали на предприятие оккупантов: подозрение объявили двум жителям Купянска

10 сентября, 2022 суббота
15:12
война с Россией

Двое жителей Купянска заняли должности на предприятии, созданном оккупантами

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, россияне во время оккупации Купянска создали на его территории подчиненное оккупационной администрации предприятие "Купянское лесное хозяйство". После этого захватчики предложили две должности коллаборантам. Так мужчина стал "руководителем лесного хозяйства", а женщина - "бухгалтером".

В настоящее время им объявлено подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

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