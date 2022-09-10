Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, россияне во время оккупации Купянска создали на его территории подчиненное оккупационной администрации предприятие "Купянское лесное хозяйство". После этого захватчики предложили две должности коллаборантам. Так мужчина стал "руководителем лесного хозяйства", а женщина - "бухгалтером".

В настоящее время им объявлено подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Ранее, 5 сентября, стало известно, что в Харьковской области разоблачили писателя, который отрицал существование Украины и продвигал российскую пропаганду.

10 сентября сообщили, что в Киевской области разоблачили ботоферму, с помощью которой вели информационную войну против Украины.