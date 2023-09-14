Работала на депутата госдумы РФ: СБУ задержала корректировавшую вражеские атаки жительницу Херсона
Служба безопасности задержала жительницу Херсона, которая после деоккупации города работала на депутата госдумы РФ Игоря Кастюкевича и фиксировала местонахождение украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что задержанная информировала Кастюкевича, назначенного Кремлем одним из кураторов временно оккупированной части региона, о локации базирования боевых подразделений украинских защитников.
Подозреваемая во время оккупации города подписалась на одну из соцсетей российского депутата. После освобождения Херсона она дистанционно предложила ему свою помощь в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.
По данным СБУ, в дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона. Таким образом, летом 2023 года подозреваемая скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.
Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с поличным в пользу России.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Служба безопасности сообщила о подозрении работавшему на российские спецслужбы жителю Одессы и сливавшему информацию об украинских защитниках.
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