Об этом говорится на странице Офиса генерального прокурора в телеграмме.

Правоохранители информируют, что выдвинули подозрение жителю Луганщины, который с 2014 года был главой незаконного вооруженного формирования, так называемого "отдельного комендантского полка корпуса народной милиции "ЛНР", утверждает, что он занимался поиском граждан с проукраинской позицией, а также имел отношение к ограблению людей, их задержанию и заключению. Кроме того, мужчина "организовывал несение дежурств на блок-постах и охрану руководства террористической организации".

"С 2015 года участник НВФ РФ, находясь на оккупированной территории АР Крым и отдельных территориях, подконтрольных Украине, поддерживает связи с руководством так называемой "ЛНР". Он передает им сведения о проукраински настроенных гражданах, которые находятся на оккупированных территориях Луганской области" их задержание и ограбление", - добавляют в пресс-службе офиса.

Сообщается, что при обыске подозреваемого правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, ему инкриминируют участие в террористической организации и содействии его деятельности (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В настоящее время он задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним о сообщении Генерального штаба от 12 ноября: бойцам, воевавшим за "Л/ДНР", предложили перейти на контрактную службу в российской армии.

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