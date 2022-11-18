Работал в "народной милиции ЛНР": жителю Луганщины выдвинули подозрение за участие в террористической организации
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении мужчине из Луганщины, с 2014 года возглавлявшего так называемый отдельный комендантский полк корпуса народной милиции террористической "ЛНР"
Об этом говорится на странице Офиса генерального прокурора в телеграмме.
Правоохранители информируют, что выдвинули подозрение жителю Луганщины, который с 2014 года был главой незаконного вооруженного формирования, так называемого "отдельного комендантского полка корпуса народной милиции "ЛНР", утверждает, что он занимался поиском граждан с проукраинской позицией, а также имел отношение к ограблению людей, их задержанию и заключению. Кроме того, мужчина "организовывал несение дежурств на блок-постах и охрану руководства террористической организации".
"С 2015 года участник НВФ РФ, находясь на оккупированной территории АР Крым и отдельных территориях, подконтрольных Украине, поддерживает связи с руководством так называемой "ЛНР". Он передает им сведения о проукраински настроенных гражданах, которые находятся на оккупированных территориях Луганской области" их задержание и ограбление", - добавляют в пресс-службе офиса.
Сообщается, что при обыске подозреваемого правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, ему инкриминируют участие в террористической организации и содействии его деятельности (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
В настоящее время он задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним о сообщении Генерального штаба от 12 ноября: бойцам, воевавшим за "Л/ДНР", предложили перейти на контрактную службу в российской армии.
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