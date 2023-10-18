Работал на пропагандиста Татарского: жителю Днепропетровщины объявили о подозрении в госизмене

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, мужчина, проживающий в одном из городов близ Днепра, собирал разведданные о перемещении Сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов и с ноября 2022 по апрель 2023 передавал собранную информацию российскому пропагандисту Владлену Татарскому. Татарский, в свою очередь, передавал его представителям военной разведки РФ.

Отмечается, что Татарский завербовал мужчину, у которого две судимости за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство, нанесение тяжких телесных повреждений и в общей сложности был заключен в течение восьми лет осенью 2022 года. Он предложил ему сотрудничество в пользу РФ, поскольку мужчина распространял в одном из прокремлевских телеграмм-каналов антиукраинские взгляды.

"Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ. После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения. (...) После ликвидации вражеского блоггера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства мужчины обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для противоправной деятельности.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.