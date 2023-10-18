Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Работал на пропагандиста Татарского: жителю Днепропетровщины объявили о подозрении в госизмене

Работал на пропагандиста Татарского: жителю Днепропетровщины объявили о подозрении в госизмене

18 октября, 2023 среда
11:23
Криминал

Служба безопасности Украины задержала жителя Днепропетровщины, работавшего на российского пропагандиста Владлена Татарского: ему сообщили о подозрении в государственной измене

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, мужчина, проживающий в одном из городов близ Днепра, собирал разведданные о перемещении Сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов и с ноября 2022 по апрель 2023 передавал собранную информацию российскому пропагандисту Владлену Татарскому. Татарский, в свою очередь, передавал его представителям военной разведки РФ.

Отмечается, что Татарский завербовал мужчину, у которого две судимости за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство, нанесение тяжких телесных повреждений и в общей сложности был заключен в течение восьми лет осенью 2022 года. Он предложил ему сотрудничество в пользу РФ, поскольку мужчина распространял в одном из прокремлевских телеграмм-каналов антиукраинские взгляды.

"Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ. После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения. (...) После ликвидации вражеского блоггера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства мужчины обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для противоправной деятельности.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Ранее Служба безопасности задержала информатора ГРУ, который передавал разведданные о расположении украинских военных подразделений противнику. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
СБУ
Днепропетровщина
Война с Россией
пропаганда
Читайте также:
18 октября, 2023 среда
Разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении
Авдіївка, коксохімічний комбінат
17 октября, 2023 вторник
Аномально большие потери: ВСУ под Авдеевкой уничтожили 118 единиц техники РФ, - Oryx
Авдіївка
17 октября, 2023 вторник
В британской разведке считают, что наступление россиян на Авдеевку будет самым масштабным с начала года
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 октября
12:56
Обновлено
Суд по изменению меры пресечения Коломойскому перенесли
12:43
Минобороны приняло на вооружение для ВСУ три модификации танков Leopard
12:42
Обновлено
"Удар по больнице в Газе, похоже, нанес не ЦАХАЛ": Байден во время встречи с Нетаньяху
12:36
Обновлено
Российская армия атаковала Харьков: ранена женщина, в городе возникли проблемы со светом
12:35
"Коллекция на метле": в Государственном музее игрушки откроют выставку ведьм и потусторонних существ
12:26
Путин и Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и раскритиковали мировой порядок, - Bloomberg
12:24
СБУ направила в суд дело руководителей "Мотор Сичи", арестованы активы более чем на 12 млрд грн
12:06
OPINION
Полгода мы закапывали брусчатку и барабаны, забыв о фортификациях
12:00
Майдан
Расстрелы на Институтской 2014: суд объявил приговоры пяти экс-беркутовцам
11:54
Обзор
Россия вербует сербов на войну в Украине, Путин впервые с начала вторжения жмет руку лидеру ЕС, а ВСУ поражает вражеские склады ракетами ATACMS. Акценты мировых СМИ 18 октября
11:52
Новый подвид штамма COVID-19: в шести областях зафиксировали 10 случаев заболевания
11:45
СБУ атаковала дронами полевой лагерь россиян у аэродрома "Халино" в Курской области РФ, - СМИ
11:44
Следующие переговоры по украинской Формуле мира состоятся на Мальте, - СМИ
11:41
В Украине растет потребление электроэнергии: ситуация в энергосистеме по состоянию на 18 октября
11:37
Обновлено
Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены
11:22
Starlink
Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink, – TechCrunch
11:17
Эксклюзив
Не дальнобойные: Згурец проанализировал версию ракет ATACMS, переданных Украине
11:10
Соединенные Штаты передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT
10:54
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров ХАМАСа
10:48
Погибшего коллаборанта Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы с конфиксацией
10:48
Обзор
Карта боевых действий за период 12-18 октября: Авдеевка не стала Бахмутом, ATACMS накрыли аэродромы ВС РФ
10:36
Соцсеть Х тестирует платную подписку для новых пользователей в размере $1
10:32
Украинцы смогут официально открыть онлайн-магазины на платформе Etsy
10:29
Российское наступление в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, - Барабаш
10:23
молоко
Швейцария выделила средства в поддержку производителей молока в семи областях Украины: как получить помощь
10:17
Обновлено
Корабельная группировка врага вдвое уменьшилась: Гуменюк о ситуации в Черном море
10:13
"Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле": на Франкфуртской книжной ярмарке презентовали книгу Артема Шевченко
10:09
Эксклюзив
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
10:02
OPINION
Террор и борьба с террором
09:57
Премьер Чехии планирует перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
09:51
Обновлено
Ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсону: погиб мужчина
09:45
В Харьковской области в поле взорвался трактор, водитель погиб на месте
09:32
В Турции возле дипучреждений Израиля прошли протесты: митингующие обвинили ЦАХАЛ в ударе по больнице в Газе
09:30
Разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении
09:13
Царапины и синяки на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка
09:02
OPINION
БЭБ в "Криивке" и с автоматами
08:59
Обновлено
Байден отложил визит в Иорданию и поручил собрать информацию об обстреле больницы в Газе
08:41
Обновлено
РФ ударила по многоэтажке в Запорожье: двое погибших, раненые и пропавшие без вести. Зеленский отреагировал
08:18
В России заявили об атаке дронов над Черным морем и на Белгородскую и Курскую области
08:00
Инфографика
На Купянском направлении ВСУ отразили 24 атаки, на Авдеевском враг пытается создать оцепление, - Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV