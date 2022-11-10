Работал на кремлевское RT и распространял в ЕС фейки о войне: на Черниговщине задержан иностранный блоггер
СБУ задержала иностранного блоггера, работавшего на пропагандистское медиа RT, а также распространявшего в ЕС фейки о войне
Об этом информирует СБУ .
По данным следствия, мужчина, являющийся гражданином одной из европейских стран, готовил для российского медиа RT пропагандистские материалы. Перед полномасштабным вторжением он переехал в Украину на Черниговщину, а после начала полномасштабной войны приступил к выполнению "редакционных задач" кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине.
Для распространения прокремлевских нарративов мужчина использовал ютуб и телеграмм-каналы, общая аудитория которых составляла более полумиллиона подписчиков. Он публиковал сообщения и видеосюжеты, в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и оправдывал военные преступления кафиров, совершенные на территории Украины.
Кроме того, блоггер-пропагандист распространял ложную информацию с фронта и призвал страны Европейского союза ограничить поставки помощи в Украину.
К созданию фейковых новостей мужчина привлек свою сожительницу. Она помогала ему монтировать видео для иностранных пользователей.
В настоящее время им обоим объявили подозрение по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц).
- 10 ноября СБУ также сообщила, что разоблачила личности пяти коллаборантов в Херсонской и Луганщине.
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