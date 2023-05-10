Работал конвойным у оккупантов и издевался над задержанными украинцами: экс-правоохранителю из Купянска грозит пожизненное лишение свободы
Бывшего правоохранителя из Купянска ждет пожизненное лишение свободы. Мужчина издевался над украинцами и сотрудничал с оккупантами
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
После начала вторжения бывший правоохранитель в Купянске согласился работать с россиянами. Он присоединился к так называемому конвойному отряду, который должен был функционировать на базе оккупационной милиции Купянска.
Фигурант охранял незаконно задержанных украинцев, в том числе участников АТО. Известно, что мужчина избивал и издевался над задержанными.
"Предатель даже получил должность временного начальника группы конвойной службы, а затем занял другую – командира одного из отделений охраны оккупационной милиции в Купянске", - говорится в сообщении.
После освобождения региона коллаборант остался в Купянске и попытался скрываться. Однако его нашли и задержали.
Экс-правоохранителя обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
- В понедельник, 10 апреля, стало известно, что СБУ сообщила о подозрении коллаборантке, которая помогла РФ депортировать более 1 тыс. украинских детей.
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