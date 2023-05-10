Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

После начала вторжения бывший правоохранитель в Купянске согласился работать с россиянами. Он присоединился к так называемому конвойному отряду, который должен был функционировать на базе оккупационной милиции Купянска.

Фигурант охранял незаконно задержанных украинцев, в том числе участников АТО. Известно, что мужчина избивал и издевался над задержанными.

"Предатель даже получил должность временного начальника группы конвойной службы, а затем занял другую – командира одного из отделений охраны оккупационной милиции в Купянске", - говорится в сообщении.

После освобождения региона коллаборант остался в Купянске и попытался скрываться. Однако его нашли и задержали.

Экс-правоохранителя обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.