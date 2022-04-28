Работает в оккупационной "администрации" Мариуполя и способствует пропаганде РФ: депутату горсовета от ОПЗЖ объявили подозрение в госизмене

Об этом сообщает Офис генпрокурора .



Псевдозаму "мэра" блокадного Мариуполя заочно объявили подозрение в государственной измене. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с российскими оккупантами. Виктория Калачева была назначена "заммэра" города.



Известно, что она поддерживает деятельность руководителя псевдореспублики ДНР и оправдывает преступные поступки российской армии. Кроме того, в интервью российским СМИ женщина заявила о личной поддержке проведения 9 мая 2022 года в г. Мариуполе акции-марша "Бессмертный полк", организованной российскими пропагандистами.

Против нее возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что 28 апреля минобороны России планирует устроить в разбомбленном Мариуполе масштабную политическую провокацию, в ходе которой будет проведен так называемый престур. К событию россияне собираются привлечь некоторых лояльных РФ к западным "СМИ".