Работает в оккупационной "администрации" Мариуполя и способствует пропаганде РФ: депутату горсовета от ОПЗЖ объявили подозрение в госизмене
Депутат горсовета от ОПЗЖ Виктория Калачева добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами. Отныне ее подозревают в государственной измене
Об этом сообщает Офис генпрокурора .
Псевдозаму "мэра" блокадного Мариуполя заочно объявили подозрение в государственной измене. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с российскими оккупантами. Виктория Калачева была назначена "заммэра" города.
Известно, что она поддерживает деятельность руководителя псевдореспублики ДНР и оправдывает преступные поступки российской армии. Кроме того, в интервью российским СМИ женщина заявила о личной поддержке проведения 9 мая 2022 года в г. Мариуполе акции-марша "Бессмертный полк", организованной российскими пропагандистами.
Против нее возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
- Ранее сообщалось, что 28 апреля минобороны России планирует устроить в разбомбленном Мариуполе масштабную политическую провокацию, в ходе которой будет проведен так называемый престур. К событию россияне собираются привлечь некоторых лояльных РФ к западным "СМИ".
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