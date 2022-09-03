Об этом сообщили "Общественное" и ДК "Восход".

"Воздушная тревога на Днепропетровщине… В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".

Также журналисты отметили , что есть угроза артобстрела в Никополе и Никопольском районе.

Впоследствии Воздушное командование "Восток" в фейсбуке успокоило , что в Днепре работает ПВО:

"Днепр, работает ПВО. Напоминаем: в эфире соблюдаем полную тишину! Фотографии работы и геолокации наших ВСУ не репостим! Во время воздушной тревоги отвечаем за собственную безопасность и безопасность близких!".

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