На таких темах акцентируют международные издания 21 июня:

Экономика Украины еще много лет потребует внешней помощи

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Важной темой, которую обсуждали в СМИ вопрос, будут ли передавать Украине замороженные российские активы, чтобы помочь в восстановлении страны? Как отмечает The New York Times, в то время как российские разрушительные нападения на Украину усиливаются, правительство Великобритании предлагает законодательные акты, которые позволят ему перенаправить замороженные российские активы на восстановление Украины и сохранить санкции, пока Москва не выплатит компенсацию своему пострадавшему соседу. войны.

Заявление Британии согласовывается с решением в прошлом месяце на ежегодной встрече Большой семерки в Хиросиме, заморозить российские активы стоимостью около 300 миллиардов долларов, находящихся в банках и финансовых учреждениях в этих странах.

"Очень спорен вопрос арестованных активов. Несмотря на то, что правительства имеют полномочия замораживать активы, Европейский центральный банк частно предупредил Брюссель, что конфискация российских средств или передача заработанных процентов с этих счетов Украине может подорвать доверие к евро и поколебать финансовую стабильность. неохотно использовать евро в качестве резервной валюты, если они опасаются, что их средства могут быть захвачены", - пишут американские журналисты.

Уже сегодня Великобритания объявит новый пакет финансовой поддержки Украины, который в правительстве Соединенного Королевства назвали "историческим". Новый пакет предусматривает кредитные гарантии от Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов и помощь британского правительства в 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов).

Как отмечают в BBC, экономика Украины еще много лет будет нуждаться в внешней помощи. По словам чиновника Всемирного банка Анны Бьерде, разрушенная войной страна "также обладает большим потенциалом, чтобы превратить многие свои активы в экономические возможности и восстановление".

Общие расходы на реконструкцию в марте оценивались в 411 миллиардов долларов, но продолжение борьбы с Россией означает, что теперь они будут выше.

В ближайшей перспективе Украине нужно 14 миллиардов долларов от международных доноров, чтобы пройти в этом году.

В Politico назвали общие планы ЕС отстроить Украину – новым европейским планом Маршалла как аналогия к восстановлению Европы после Второй мировой войны. Там говорят, что восстановление Украины будет доминировать на Лондонской конференции, поскольку расходы на возмещение растут.

"Это огромная задача — убедить страны и инвесторов вложить миллиарды долларов помощи и инвестиций в страну, которая находится в состоянии войны. Но для все большего количества стран поддержка Украины выглядит как риск, на который стоит пойти, поскольку Европа пытается предотвратить гуманитарную и экономическую катастрофу на своем континенте", - отмечают в Politico.

В Пентагоне обнаружили "бухгалтерскую ошибку" ценой в миллиарды долларов

Фото: Пентагон

Неожиданной новостью стало то, что в Пентагоне после обнаружения "бухгалтерской ошибки" нашли дополнительные более 6 миллиардов долларов США на оружие для Украины. Как отмечает The Guardian, предварительная ошибка увеличивается вдвое и означает увеличение оружия, боеприпасов и другого оборудования для борьбы с российскими оккупантами.

Пентагон утверждает, что переоценил стоимость оружия, которое он прислал в Украину, в 6,2 миллиарда долларов. Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что подробный анализ бухгалтерской ошибки показал, что использовалась стоимость замены, а не балансовая стоимость оборудования, которое было изъято из запасов.

Ранее в мае Пентагон объявил о том, что он переоценил стоимость боеприпасов, ракет и другого оборудования примерно в 3 миллиарда долларов, и эта цифра может возрасти с последующим расследованием. Как следствие, у ведомства есть дополнительные деньги для поддержки Украины во время ее контрнаступления против России. Финансовый год подходит к концу, а финансирование Конгресса начинает сокращаться.

F-16 сделают контрнаступление более эффективным

Кроме этого, в мировых СМИ вновь напомнили о том, почему Украине нужны самолеты F-16. В CNN опубликовали материал, где украинские пилоты объясняют, как новые самолеты могут изменить ситуацию на поле боя. В целом Украина получила 45 Су-25 и Миг-29 от стран НАТО и союзников в Европе. Украинский пилот Миг-29 с позывным "Джус" признает трудности, с которыми сталкиваются украинские военно-воздушные силы, и говорит, что западные страны могут помочь, предоставив Украине желаемые F-16.

"Наше контрнаступление могло бы быть гораздо эффективнее и гораздо безопаснее для наших ребят на земле если бы у нас были F-16", — говорит Джус. "Я считаю, что это может действительно изменить правила контрнаступления и всей войны, потому что F-16 способен выполнять много важной работы для наших сил, для нашего сопротивления".