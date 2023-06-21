Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир про Украину Работает ли "план Маршалла" для Украины, Пентагон нашел дополнительные $6 млрд для ВСУ. Акценты мировых СМИ 21 июня
Обзор

Работает ли "план Маршалла" для Украины, Пентагон нашел дополнительные $6 млрд для ВСУ. Акценты мировых СМИ 21 июня

Юрий Мартынович
21 июня, 2023 среда
10:27
Мир про Украину

Мировые медиа немало материалов посвятили проблеме финансов, как отстроить разрушенную войной Украину, также интересной темой стало то, что в США нашли дополнительные $6 млрд, чтобы закупить еще оружие для ВСУ

На таких темах акцентируют международные издания 21 июня:

Экономика Украины еще много лет потребует внешней помощи

економіка

Фото: gettyimages

Важной темой, которую обсуждали в СМИ вопрос, будут ли передавать Украине замороженные российские активы, чтобы помочь в восстановлении страны? Как отмечает The New York Times, в то время как российские разрушительные нападения на Украину усиливаются, правительство Великобритании предлагает законодательные акты, которые позволят ему перенаправить замороженные российские активы на восстановление Украины и сохранить санкции, пока Москва не выплатит компенсацию своему пострадавшему соседу. войны.

Заявление Британии согласовывается с решением в прошлом месяце на ежегодной встрече Большой семерки в Хиросиме, заморозить российские активы стоимостью около 300 миллиардов долларов, находящихся в банках и финансовых учреждениях в этих странах.

"Очень спорен вопрос арестованных активов. Несмотря на то, что правительства имеют полномочия замораживать активы, Европейский центральный банк частно предупредил Брюссель, что конфискация российских средств или передача заработанных процентов с этих счетов Украине может подорвать доверие к евро и поколебать финансовую стабильность. неохотно использовать евро в качестве резервной валюты, если они опасаются, что их средства могут быть захвачены", - пишут американские журналисты.

Уже сегодня Великобритания объявит новый пакет финансовой поддержки Украины, который в правительстве Соединенного Королевства назвали "историческим". Новый пакет предусматривает кредитные гарантии от Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов и помощь британского правительства в 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов).

Как отмечают в BBC, экономика Украины еще много лет будет нуждаться в внешней помощи. По словам чиновника Всемирного банка Анны Бьерде, разрушенная войной страна "также обладает большим потенциалом, чтобы превратить многие свои активы в экономические возможности и восстановление".

Общие расходы на реконструкцию в марте оценивались в 411 миллиардов долларов, но продолжение борьбы с Россией означает, что теперь они будут выше.

В ближайшей перспективе Украине нужно 14 миллиардов долларов от международных доноров, чтобы пройти в этом году.

В Politico назвали общие планы ЕС отстроить Украину – новым европейским планом Маршалла как аналогия к восстановлению Европы после Второй мировой войны. Там говорят, что восстановление Украины будет доминировать на Лондонской конференции, поскольку расходы на возмещение растут.

"Это огромная задача — убедить страны и инвесторов вложить миллиарды долларов помощи и инвестиций в страну, которая находится в состоянии войны. Но для все большего количества стран поддержка Украины выглядит как риск, на который стоит пойти, поскольку Европа пытается предотвратить гуманитарную и экономическую катастрофу на своем континенте", - отмечают в Politico.

В Пентагоне обнаружили "бухгалтерскую ошибку" ценой в миллиарды долларов

Пентагон

Фото: Пентагон

Неожиданной новостью стало то, что в Пентагоне после обнаружения "бухгалтерской ошибки" нашли дополнительные более 6 миллиардов долларов США на оружие для Украины. Как отмечает The Guardian, предварительная ошибка увеличивается вдвое и означает увеличение оружия, боеприпасов и другого оборудования для борьбы с российскими оккупантами.

Пентагон утверждает, что переоценил стоимость оружия, которое он прислал в Украину, в 6,2 миллиарда долларов. Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что подробный анализ бухгалтерской ошибки показал, что использовалась стоимость замены, а не балансовая стоимость оборудования, которое было изъято из запасов.

Ранее в мае Пентагон объявил о том, что он переоценил стоимость боеприпасов, ракет и другого оборудования примерно в 3 миллиарда долларов, и эта цифра может возрасти с последующим расследованием. Как следствие, у ведомства есть дополнительные деньги для поддержки Украины во время ее контрнаступления против России. Финансовый год подходит к концу, а финансирование Конгресса начинает сокращаться.

F-16 сделают контрнаступление более эффективным

General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Кроме этого, в мировых СМИ вновь напомнили о том, почему Украине нужны самолеты F-16. В CNN опубликовали материал, где украинские пилоты объясняют, как новые самолеты могут изменить ситуацию на поле боя. В целом Украина получила 45 Су-25 и Миг-29 от стран НАТО и союзников в Европе. Украинский пилот Миг-29 с позывным "Джус" признает трудности, с которыми сталкиваются украинские военно-воздушные силы, и говорит, что западные страны могут помочь, предоставив Украине желаемые F-16.

"Наше контрнаступление могло бы быть гораздо эффективнее и гораздо безопаснее для наших ребят на земле если бы у нас были F-16", — говорит Джус. "Я считаю, что это может действительно изменить правила контрнаступления и всей войны, потому что F-16 способен выполнять много важной работы для наших сил, для нашего сопротивления".

Статьи
Новости
Мир
политика
Война с Россией
Экономика
оружие для Украины
Читайте также:
путін
19 июня, 2023 понедельник
Путин понимает, что вступление Украины в НАТО – это его конец, - нардеп Гончаренко
Євген Пригожин
20 июня, 2023 вторник
Пригожин пошел на конфронтацию в неудачный для минобороны РФ момент – контрнаступление ВСУ, - разведка Британии
20 июня, 2023 вторник
Украинская армия готовит поле предстоящего сражения, - военный эксперт Селезнев
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.79
    Покупка 36.79
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 40.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
21 июня
11:45
Правительство Британии анонсировало "исторический пакет финансовой поддержки для Украины"
11:29
Эксклюзив
Украине не хватает доноров, стоит попросить ЕС о присоединении к общему банку крови, - экс-замглавы Минздрава
11:15
Пентагон
Минобороны США заказало ракеты AMRAAM более чем на $1 млрд, в том числе и для Украины
11:00
Теперь в Дии можно автоматически закрыть ФЛП
10:55
В Киеве произошла авария на сетях Укрэнерго, без света осталось 100 тыс. потребителей
10:51
Планировал помочь РФ обесточить 5 областей Украины: СБУ задержала чиновника Укрэнерго, работавшего на ФСБ
10:43
Россияне дважды пытались ударить по зданию ГУР, последний раз в мае, - The Economist
10:41
Эксклюзив
Сергей Згурец
Россия взяла курс на создание "зоны смерти", чтобы нанести Украине максимальный ущерб, - Згурец
10:40
Инфографика
Курс валют на 21 июня: стоимость доллара, евро, злотого
10:33
Силы обороны уничтожили российских десантиков, направлявшихся на ротацию к Клищиевке, - Генштаб ВСУ
10:24
Эксклюзив
ВСУ улучшают тактические позиции вблизи Угледара, - военнослужащий Войтко
10:20
Обновлено
РФ обвинила Украину в обстреле складов воинской части возле Москвы и заявила о 3 сбитых дронах
10:13
На направлении Белогоровка - Шипиловка ВСУ имели частичный успех во время наступления, закрепляются, - Генштаб
10:09
Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении железной дороги в Феодосийском районе
10:08
Эксклюзив
Никто так не приближает милитаризацию Украины, как Путин с полномасштабной агрессией, – военный эксперт Мусиенко
10:07
Порошенко в Лондоне назвал пять условий для победы Украины
10:05
За сутки российская армия обстреляла 10 областей Украины: 4 человека погибли, 15 получили ранения
10:01
OPINION
Об украинской реконкисте
09:50
Антониу Гутерреш
Генсек ООН разочарован исключением порта Южный по зерновой инициативе и призывает к продлению соглашения
09:48
Эксклюзив
Из-за подрыва Каховской ГЭС две общины Криворожского района уже без централизованной подачи питьевой воды, - глава РВА
09:37
китобой
В Исландии приостановили охоту на китов к концу лета
09:20
Разведка Британии: сохранение контроля над Крымом – главный политический приоритет России при контрнаступлении Украины
09:12
В Херсонской области вода отступила уже от 32 населенных пунктов, три остаются подтопленными
08:46
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя день после переговоров США и Китая
08:41
Обновлено
РФ атаковала Хмельнитчину 6 "шахедами": ПВО уничтожило все, из-за падения обломков горело здание
08:38
OPINION
У меня ощущение, что ломаю шею гидры...
08:35
Эксклюзив
Системной подачи питьевой воды в Николаеве не существует, это главная потребность в городе, - депутат облсовета Москаленко
08:30
Пакистан и Китай заключили соглашение на $4,8 млрд по строительству атомной электростанции
08:22
Эксклюзив
Для проведения военных мероприятий из деоккупированных населенных пунктов в Запорожье вывезли на подконтрольную территорию всех жителей, - депутат облсовета Ашурбеков
08:00
OPINION
Запад помогает Украине, чтобы потом не защищать Балтию или Польшу
07:55
Эксклюзив
Пять метров в высоту и почти 200 км длиной: как выглядит стена на белорусско-польской границе
07:50
Инфографика
Силы обороны за сутки ликвидировали 540 оккупантов, 32 артсистемы и 35 БПЛА, - Генштаб ВСУ
07:36
В женской тюрьме недалеко от столицы Гондураса произошел бунт: погибла 41 заключенная
07:30
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 21 июня
07:05
Оккупанты присылают коллаборантам из Геническа SMS с инструкциями и координатами точек эвакуации на случай прорыва ВСУ, - Генштаб
06:53
"Хорошо отражают призыв международного сообщества к деэскалации": в МИДе Китая заявили о поддержке "мирных инициатив" лидеров стран Африки
06:37
Российское минобороны извлекло уроки и изменило информационную политику по освещению контрнаступления ВСУ, - ISW
06:30
Анонс
Украина - Хорватия: где и когда смотреть стартовый матч молодежной сборной на Евро-2023
06:00
Пентагон
В Пентагоне переоценили стоимость помощи Украине более чем на $6 млрд
05:38
В Вашингтоне надеются на продление Черноморского зернового соглашения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV