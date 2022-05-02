"Работает байрактар": Залужный показал, как у острова Змеиный были уничтожены два российских катера
Сегодня, 2 мая, на рассвете украинские воины уничтожили два российских катера у острова Змеиный
Соответствующее видео размещено в телеграм-канале Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает #Байрактар. Вместе к Победе!" – отмечено в сообщении.
На видео зафиксировано два попадания в катера с помощью беспилотника "Байрактар". Один из катеров пытался скрыться, однако безуспешно.
- ВСУ 30 апреля нанесли удар по Змеиному: были разбиты 3 зенитные установки, комплекс "Стрела-10", а также машина связи оккупантов.
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