"Работаем с территории РФ": Буданов об ударе по авиабазе Пскова и уничтожении Ил-76
30 августа беспилотники, запущенные с территории России, атаковали авиабазу в Пскове. Во время этого нападения были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили значительные повреждения
Об этом проекту издания The Drive The War Zone рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
"Мы работаем с территории России", - сказал Буданов, хотя не уточнил, была ли атака совершена военнослужащими ГУР или российскими партизанами. Также разведчик отказался рассказывать, какие дроны были использованы или сколько их было привлечено.
В оценке повреждений самолета Буданов сказал, что два были уничтожены, а два серьезно повреждены. А топливо на борту, возможно, послужило причиной полного сгорания воздушного судна.
Читайте также: Уничтожены ИЛ-76 в Пскове: какие еще российские аэродромы подверглись атакам во время войны
На снимке экрана из инфракрасной камеры одного из дронов, использованных в атаке, подтверждают масштабы убытков.
Фото: Скрин GUR
По данным источника GUR, изображения свидетельствуют о том, что беспилотник, вероятно, сбросил бомбы на аэродром, что может подтвердить заявление Буданова о том, что авиабазу атаковали с территории России, а не с помощью автономных дронов дальнего радиуса действия.
Фото: Скрин GUR
Ил-76 является главным транспортным самолетом военной авиации России. Буданов отметил, что они - цель ГУР, поскольку находятся в рабочем состоянии и используются для "перевозки военных грузов и десантников".
Читайте также: Самая масштабная и успешная атака дронов по РФ. Колонка Сергея Згурца
Сообщается, что эта успешная атака поднимает дополнительные вопросы по защите российских сил и ее способности противодействовать операциям беспилотников над объектами внутренней авиабазы.
Справочно. Российский город Псков расположен в 100 км от Эстонии и Латвии. До территории Украины не менее 700 км.
Что известно об ударе по авиабазе Пскова
Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.
Во время масштабной атаки дронов в ночь на 29 августа силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76, ведь они направлены в защиту Москвы.
Также в эфире Эспрессо Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, рассказал , что россияне большинство систем ПВО стянули на линию фронта, поэтому для нас складывается уникальная ситуация, чтобы результативно прокладывать маршруты для наших дронов.
31 августа в эфире телеканала "Эспрессо" представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил , что россияне используют транспортную авиацию для опрокидывания личного состава и вооружения.
Также в ночь с 31 августа на 1 сентября в небе над Псковом обнаружили неизвестный объект, якобы работающий российским ПВО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.16
- EUR Покупка 40.67Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное