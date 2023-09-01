"Работаем с территории РФ": Буданов об ударе по авиабазе Пскова и уничтожении Ил-76

Об этом проекту издания The Drive The War Zone рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Мы работаем с территории России", - сказал Буданов, хотя не уточнил, была ли атака совершена военнослужащими ГУР или российскими партизанами. Также разведчик отказался рассказывать, какие дроны были использованы или сколько их было привлечено.

В оценке повреждений самолета Буданов сказал, что два были уничтожены, а два серьезно повреждены. А топливо на борту, возможно, послужило причиной полного сгорания воздушного судна.

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На снимке экрана из инфракрасной камеры одного из дронов, использованных в атаке, подтверждают масштабы убытков.

Фото: Скрин GUR

По данным источника GUR, изображения свидетельствуют о том, что беспилотник, вероятно, сбросил бомбы на аэродром, что может подтвердить заявление Буданова о том, что авиабазу атаковали с территории России, а не с помощью автономных дронов дальнего радиуса действия.

Фото: Скрин GUR

Ил-76 является главным транспортным самолетом военной авиации России. Буданов отметил, что они - цель ГУР, поскольку находятся в рабочем состоянии и используются для "перевозки военных грузов и десантников".

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Сообщается, что эта успешная атака поднимает дополнительные вопросы по защите российских сил и ее способности противодействовать операциям беспилотников над объектами внутренней авиабазы.

Справочно. Российский город Псков расположен в 100 км от Эстонии и Латвии. До территории Украины не менее 700 км.

Что известно об ударе по авиабазе Пскова

Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.

Во время масштабной атаки дронов в ночь на 29 августа силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76, ведь они направлены в защиту Москвы.

Также в эфире Эспрессо Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, рассказал , что россияне большинство систем ПВО стянули на линию фронта, поэтому для нас складывается уникальная ситуация, чтобы результативно прокладывать маршруты для наших дронов.

31 августа в эфире телеканала "Эспрессо" представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил , что россияне используют транспортную авиацию для опрокидывания личного состава и вооружения.

Также в ночь с 31 августа на 1 сентября в небе над Псковом обнаружили неизвестный объект, якобы работающий российским ПВО.