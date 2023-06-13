Работаем над созданием альянса оборонных индустрий в поддержку Украины – Кулеба
Украина работает над созданием альянса оборонных индустрий мира в поддержку нашей обороны, чтобы обеспечить постоянство поставок и привлечь лучшие западные технологии.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает Укринформ.
"У нас появилась новая стратегическая задача или вызов – это построить альянс оборонных индустрий мира в поддержку обороны Украины и тех стран, которые будут в него вовлечены", - сказал он.
Кулеба объяснил, что масштаб войны не уменьшается и Украина получает все больше военной помощи, которую нужно обслуживать. Министр отметил потребность в новых современных разработках, в том числе дронах, точных снарядах, для чего нужно создавать новое производство.
По словам главы МИД, несколько месяцев назад Украина начала говорить с партнерами о том, что без развертывания новых мощностей оборонной индустрии и создания четких альянсов, пока Украина не будет интегрирована в индустриальные оборонно-промышленные мероприятия, невозможно будет обеспечить постоянство и стабильность поставок для нужд ВСУ и на склады партнеров.
"Мы начали эту тему расшатывать. Я помню очень хорошо разговор с Президентом на тему, где мы согласовали определенный план действий. Если вы спросите, я ездил в Брюссель, где мы провели первую встречу НАТО, ЕС и Украина. Эта тема была там ключевой" "Украина сейчас работает над организацией серьезного международного мероприятия, которое должно дать импульс созданию этого альянса оборонных индустрий, частью которого будет Украина, Укриноборонпром, Минстратегпром", - отметил глава украинской дипломатии.
Министр наконец проинформировал, что вскоре министры обороны НАТО будут обсуждать с натовской оборонной промышленностью, как двигаться дальше, и выразил уверенность, что государство решит два главных вопроса: постоянство поставок и интеграция украинской оборонной промышленности в западную с привлечением лучших технологий.
- Напомним, в начале июня Дмитрий Кулеба заявил , что при нынешних обстоятельствах План действий по членству уже не должен быть обязательным элементом на пути Украины в НАТО.
- В конце мая стало известно, что Украина и НАТО начали Диалог по инновациям высокого уровня, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере технологий и оборонных инноваций.
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