Об этом во время брифинга сообщила спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "РБК-Украина".

Ее попросили прокомментировать информацию о том, что Берлин и Варшава достигли соглашения о размещении систем Patriot в Польше.

В ответ она отметила, что эту договоренность должны комментировать власти Польши и ФРГ, однако добавила, что в целом США "приветствуют усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО".

"Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, по этому конкретному вопросу, о комплексах Patriot, мне нечего анонсировать сегодня", - сказала она.

Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.

В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.

Польша сразу же в этот день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

6 декабря Польша и Германия пришли к согласию не передавать ЗРК Patriot Украине.

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