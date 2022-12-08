"Работаем над предоставлением Украине систем ПВО": в Белом доме прокомментировали отказ Германии передать Украине ЗРК Patriot
Власти США работают над укреплением системы противовоздушной обороны Украины, хотя не могут подтвердить предоставление ведущих ЗРК
Об этом во время брифинга сообщила спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "РБК-Украина".
Ее попросили прокомментировать информацию о том, что Берлин и Варшава достигли соглашения о размещении систем Patriot в Польше.
В ответ она отметила, что эту договоренность должны комментировать власти Польши и ФРГ, однако добавила, что в целом США "приветствуют усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО".
"Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, по этому конкретному вопросу, о комплексах Patriot, мне нечего анонсировать сегодня", - сказала она.
Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.
- В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.
- В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.
- Польша сразу же в этот день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.
- 6 декабря Польша и Германия пришли к согласию не передавать ЗРК Patriot Украине.
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