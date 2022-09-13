Об этом написал в телеграме министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко .

"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор «с гордостью» пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - написал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что сейчас власти работают над поправками в законах, "чтобы "народных" больше наша страна не видела".

Украинцы с 30 августа по 6 сентября могли проголосовать за жюри финала национального отбора детского Евровидения, которое состоится 11 декабря в Армении.

"Суспільне" назвало финалистов нацотбора на детское Евровидение-2022. Финал национального отбора на детский песенный конкурс состоится 18 сентября.

Голосование за состав жюри прошло впервые в истории проведения национального отбора на детское Евровидение. Украинцы отдали голоса за Кристину Соловей, Мирославу Салий и Анжелику Рудницкую.

Европейская народная партия выдвинула украинский народ и его президента Владимира Зеленского на премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

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