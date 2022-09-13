Работаем над поправками в законе, - министр культуры о народных артистах, поддержавших или умолчавших о войне РФ
Министр культуры заявил, что народных артистов, поддержавших или умолчавших о войне РФ, лишат звания
Об этом написал в телеграме министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко .
"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор «с гордостью» пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - написал Ткаченко.
Министр подчеркнул, что сейчас власти работают над поправками в законах, "чтобы "народных" больше наша страна не видела".
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