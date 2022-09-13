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Главная Культура Работаем над поправками в законе, - министр культуры о народных артистах, поддержавших или умолчавших о войне РФ

Работаем над поправками в законе, - министр культуры о народных артистах, поддержавших или умолчавших о войне РФ

13 сентября, 2022 вторник
20:05
Культура

Министр культуры заявил, что народных артистов, поддержавших или умолчавших о войне РФ, лишат звания

Об этом написал в телеграме министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко .

"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор «с гордостью» пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - написал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что сейчас власти работают над поправками в законах, "чтобы "народных" больше наша страна не видела".

  • Украинцы с 30 августа по 6 сентября могли проголосовать за жюри финала национального отбора детского Евровидения, которое состоится 11 декабря в Армении.
  • "Суспільне" назвало финалистов нацотбора на детское Евровидение-2022. Финал национального отбора на детский песенный конкурс состоится 18 сентября.
  • Голосование за состав жюри прошло впервые в истории проведения национального отбора на детское Евровидение. Украинцы отдали голоса за Кристину Соловей, Мирославу Салий и Анжелику Рудницкую.
  • Европейская народная партия выдвинула украинский народ и его президента Владимира Зеленского на премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

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Россия
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