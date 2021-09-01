"Работаем над этим": Арестович заявил о планах по переименованию Украины

Об этом он заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюк.

"Я бы изменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", - говорит он.

На уточняющий вопрос, когда будет указ Зеленского, Арестович ответил: "Мы работаем над этим"

"Наша задача - стать Русью-Украиной. Это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально", - утверждает он.

Арестович также заявил о необходимости забрать у россиян бренд "русские".