"Работаем над этим": Арестович заявил о планах по переименованию Украины
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предлагает переименовать Украину
Об этом он заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюк.
"Я бы изменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", - говорит он.
На уточняющий вопрос, когда будет указ Зеленского, Арестович ответил: "Мы работаем над этим"
"Наша задача - стать Русью-Украиной. Это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально", - утверждает он.
Арестович также заявил о необходимости забрать у россиян бренд "русские".
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