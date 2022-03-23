Работаем на победу на всех уровнях: в переговорах с врагом и наращивании сотрудничества и санкций с партнерами, - Зеленский
Президент Украины поблагодарил западных лидеров за донесение правды в разговорах с Москвой и за консолидацию в помощи Украине.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .
"Продолжаем работать на разных уровнях, чтобы побуждать Россию к миру, к прекращению этой жестокой войны. Работают наши представители в продолжающихся фактически ежедневно переговорах. Сложно очень, порой скандально, но шаг за шагом идем вперед. Также я благодарен всем международным посредникам, борющиеся за Украину, за Европу, за правду. Которые доносят Москве реальную картину, и побуждают смотреть реалистично на то, что происходит в боях и не то, что мир не остановится в защите правды", - отметил глава государства.
Также он подчеркнул, что на этой неделе три важных саммита мировых лидеров: Большой семерки, НАТО и ЕС:
Это новые пакеты санкций, новая помощь. Будем работать, будем бороться, как только сможем. До последнего, храбро и открыто. На всех этих площадках, с полной энергией на результат. Со всеми нашими силами и не устанем – отдохнем, когда победим! ".
- Напомним, сегодня представители США и ЕС рассказали, что на этих встречах речь пойдет о новом пакете санкций против России.
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