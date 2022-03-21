"Работаем как можно быстрее": ЕС начал работу над выводом по заявке Украины на вступление
ЕС продолжает поддерживать Украину и наш народ
Как сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгее, еврокомиссия уже начала работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины, передает Espresso.TV.
"Мы будем работать так быстро, как только сможем", – написал Варгее.
- Напомним, Еврокомиссия подготовит заключение о членстве Украины в ЕС в течение нескольких месяцев, - Зеленский
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