Работа за границей во время войны: в Польше меньше всего вакансий, в Израиле – самые высокие зарплаты
Как и в Украине, в некоторых странах ЕС количество вакансий с начала войны уменьшилось. В Польше количество объявлений о работе в марте составило 1,5 тысячи, а в апреле – 700
Об этом Еспресо.TV сообщили в пресс-службе платформы онлайн-объявлений.
По данным ООН, из-за войны почти 5,2 миллиона украинцев вынуждены были искать убежищ в других странах. Это фактически каждый десятый украинец. Более половины (2,9 миллиона) выехали в Польшу. Еще почти 800 тысяч – в Румынию. Временная защита, предоставляемая беженцам из Украины, предполагает в частности открытый доступ к рынку труда. Но легко ли трудоустроиться украинцу? И на какую зарплату он может рассчитывать?
По данным платформы, как и в Украине, в некоторых странах ЕС количество вакансий с начала войны уменьшилось. В частности, в Польше количество объявлений о работе в марте составило 1,5 тысячи, а в апреле – уже только 700, то есть вдвое меньше. Так рынок труда отреагировал на наплыв рабочей силы. А вот в Венгрии количество предложений от местных работодателей, напротив, увеличилось.
Наибольшее падение зафиксировано в Нидерландах: в пересчете на гривны размер среднемесячного вознаграждения, получаемого украинскими работниками, уменьшился здесь с 66 345 до 55 438 гривен. В Израиле зарплаты остаются стабильными. В Чехии, Венгрии и Болгарии они даже выросли.
10 стран с наибольшим количеством вакансий для украинцев в апреле*
|
№
|
Страна
|
Активность кандидатов (количество отзывов на 1 объявление)
|
Средняя заработная плата в гривнах
|
1
|
Польша
|
8
|
32500
|
2
|
Словакия
|
7
|
36000
|
3
|
Болгария
|
6
|
25000
|
4
|
Германия
|
5
|
50000
|
5
|
Великобритания
|
5
|
75000
|
6
|
Нидерланды
|
5
|
55438
|
7
|
Венгрия
|
4
|
23750
|
8
|
Израиль
|
3
|
85000
|
9
|
Чехия
|
3
|
40305
|
10
|
Литва
|
2
|
37500
*по результатам объявлений, опубликованным на сайте ОЛХ.В Польше самые высокиме шансы - у работников, задействованных в строительстве и промышленном производстве. В обеих категориях размещено по 20 тысяч объявлений. Поскольку эти сектора динамично развиваются, найти работу там легче всего.
Как показывает исследование ManpowerGroup о перспективах занятости во ІІ квартале 2022 года, 26% польских работодателей анонсировали, что они готовы увеличить штат работников.
В общем, ТОП-5 сфер с наибольшими зарплатами, где могут устроиться на работу "голубые воротнички" в Польше выглядит так:
-
Водители (45280 гривен);
-
Строительство/ремонт (36480 гривен);
-
Производство/склад (30335 гривен);
-
Гастрономия (27865 гривен);
-
Торговля (24380 гривен).
ТОП-5 сфер с самыми большими зарплатами в Румынии:
-
Инженерия/производство (21 835 гривен);
-
Водители/автосервисы/курьеры (24590 гривен);
-
Производство/склад (16270 гривен);
-
Гостинично-ресторанный персонал (15 780 гривен);
-
Торговля (13490 гривен).
В то же время украинцев призывают быть бдительными и тщательно подбирать работодателей, ведь случаи мошенничеств не единичны. Особенно это касается женщин, ведь большинство украинцев трудоспособного возраста, которые находятся сейчас за границей, – это женщины.
"Не стоит отзываться на предложения работы с нечетким описанием вакансии, - советует руководитель направления OLX "Работа и Сервисы" Мария Абдуллина. - Обязательно сообщите родным и близким в Украине и знакомых, которым вы доверяете, здесь, в этой стране, где вы сейчас находитесь, куда именно вы едете: адрес, название места трудоустройства и контакты работодателя На OLX Работа есть возможность увидеть, как давно зарегистрированный автор публикации, сколько и какие объявления он еще разместил, условия работы и его контактные данные. со стороны работодателя поисковик всегда может и должен пожаловаться на него еще на этапе поиска работы.Экстренная линия помощи в ЕС: 112.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное