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Работа за границей во время войны: в Польше меньше всего вакансий, в Израиле – самые высокие зарплаты

2 мая, 2022 понедельник
06:03
Экономика

Как и в Украине, в некоторых странах ЕС количество вакансий с начала войны уменьшилось. В Польше количество объявлений о работе в марте составило 1,5 тысячи, а в апреле – 700

Об этом Еспресо.TV сообщили в пресс-службе платформы онлайн-объявлений.

По данным ООН, из-за войны почти 5,2 миллиона украинцев вынуждены были искать убежищ в других странах. Это фактически каждый десятый украинец. Более половины (2,9 миллиона) выехали в Польшу. Еще почти 800 тысяч – в Румынию. Временная защита, предоставляемая беженцам из Украины, предполагает в частности открытый доступ к рынку труда. Но легко ли трудоустроиться украинцу? И на какую зарплату он может рассчитывать?

По данным платформы, как и в Украине, в некоторых странах ЕС количество вакансий с начала войны уменьшилось. В частности, в Польше количество объявлений о работе в марте составило 1,5 тысячи, а в апреле – уже только 700, то есть вдвое меньше. Так рынок труда отреагировал на наплыв рабочей силы. А вот в Венгрии количество предложений от местных работодателей, напротив, увеличилось.

Наибольшее падение зафиксировано в Нидерландах: в пересчете на гривны размер среднемесячного вознаграждения, получаемого украинскими работниками, уменьшился здесь с 66 345 до 55 438 гривен. В Израиле зарплаты остаются стабильными. В Чехии, Венгрии и Болгарии они даже выросли.

10 стран с наибольшим количеством вакансий для украинцев в апреле*

Страна

Активность кандидатов (количество отзывов на 1 объявление)

Средняя заработная плата в гривнах

1

Польша

8

32500

2

Словакия

7

36000

3

Болгария

6

25000

4

Германия

5

50000

5

Великобритания

5

75000

6

Нидерланды

5

55438

7

Венгрия

4

23750

8

Израиль

3

85000

9

Чехия

3

40305

10

Литва

2

37500

*по результатам объявлений, опубликованным на сайте ОЛХ.

В Польше самые высокиме шансы - у работников, задействованных в строительстве и промышленном производстве. В обеих категориях размещено по 20 тысяч объявлений. Поскольку эти сектора динамично развиваются, найти работу там легче всего.

Как показывает исследование ManpowerGroup о перспективах занятости во ІІ квартале 2022 года, 26% польских работодателей анонсировали, что они готовы увеличить штат работников.

В общем, ТОП-5 сфер с наибольшими зарплатами, где могут устроиться на работу "голубые воротнички" в Польше выглядит так:

  1. Водители (45280 гривен);

  2. Строительство/ремонт (36480 гривен);

  1. Производство/склад (30335 гривен);

  2. Гастрономия (27865 гривен);

  3. Торговля (24380 гривен).

В Румынии также чащ всего ищут работников на производство – податься можно на одну из 13 тысяч имеющихся вакансий. По 8 тысяч объявлений можно найти в гостинично-ресторанной сфере и логистике и доставках.

ТОП-5 сфер с самыми большими зарплатами в Румынии:

  1. Инженерия/производство (21 835 гривен);

  2. Водители/автосервисы/курьеры (24590 гривен);

  3. Производство/склад (16270 гривен);

  4. Гостинично-ресторанный персонал (15 780 гривен);

  5. Торговля (13490 гривен).

В то же время украинцев призывают быть бдительными и тщательно подбирать работодателей, ведь случаи мошенничеств не единичны. Особенно это касается женщин, ведь большинство украинцев трудоспособного возраста, которые находятся сейчас за границей, – это женщины.

"Не стоит отзываться на предложения работы с нечетким описанием вакансии, - советует руководитель направления OLX "Работа и Сервисы" Мария Абдуллина. - Обязательно сообщите родным и близким в Украине и знакомых, которым вы доверяете, здесь, в этой стране, где вы сейчас находитесь, куда именно вы едете: адрес, название места трудоустройства и контакты работодателя На OLX Работа есть возможность увидеть, как давно зарегистрированный автор публикации, сколько и какие объявления он еще разместил, условия работы и его контактные данные. со стороны работодателя поисковик всегда может и должен пожаловаться на него еще на этапе поиска работы.

Экстренная линия помощи в ЕС: 112.

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