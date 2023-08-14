"Работа велась по десяти направлениям": власти заявили о разработке механизма реинтеграции Донбасса
Наработаны механизмы по возвращению украинских территорий Донбасса. Над этим работали глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и его команда
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
"В общей сложности было наработано 324 практических шага. Работа велась по десяти направлениям. В частности, вопросы безопасности, разминирования, восстановления систем питания и развития экономики", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что наработки основываются на практическом опыте декупации Лиманщины и Святогорья, а также на профессиональном прогнозировании ситуации.
"По каждому направлению также были проведены примерные финансовые и временные расчеты, необходимые для введения предложенных мер", - подчеркнули в Минреинтеграции.
- 5 августа было объявлено о принудительной эвакуации из 9 населенных пунктов Донбасса , где идут активные боевые действия.
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