Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"В общей сложности было наработано 324 практических шага. Работа велась по десяти направлениям. В частности, вопросы безопасности, разминирования, восстановления систем питания и развития экономики", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наработки основываются на практическом опыте декупации Лиманщины и Святогорья, а также на профессиональном прогнозировании ситуации.

"По каждому направлению также были проведены примерные финансовые и временные расчеты, необходимые для введения предложенных мер", - подчеркнули в Минреинтеграции.