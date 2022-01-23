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Работа в Чехии. Кто нужен и сколько можно заработать

23 января, 2022 воскресенье
11:10
Экономика

Названы топ-5 вакансий для украинцев в Чехии

Чешские рекрутинговые компании во главу угла выносят несколько направлений, которые непосредственно касаются заводов и производства, рассказывает Finance.ua .

Можно выделить следующие востребованные профессии и актуальные вакансии в Чехии:

комплектователь продукции – обычно сопровождается бесплатным жильем, подходит многим;

работник по производству запчастей для автомобилей – в Чехии располагаются представительства и заводы многих международных брендов, поэтому есть большой выбор профессий в этой отрасли;

работник мясоперерабатывающего завода – вакансия подходит для людей без опыта, в общем производство пищевой продукции – это всегда выгодно;

упаковщик – выполняет один из последних этапов на производственной ленте, востребована должность;

оператор на производственной линии – сущность профессии заключается в отслеживании автоматизации процессов.

"Устроиться на работу в Чехии с нормальной заработной платой можно даже без опыта", отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ" : Украинцы зарабатывают в Польше в среднем 20-23 тыс. грн, - СМИ

Обычно уровень оплаты труда на разных вакансиях зависит сразу от нескольких факторов:

востребованность;

опыт;

образование.

Оплата может производиться почасово или по назначению ставки. Первый вариант наиболее распространён для вакансий по переработке и в сезонных работах. Зависеть оплата может еще и от расположения региона. Наиболее высокооплачиваемые и востребованные вакансии находятся в Праге.

Средняя заработная плата для востребованных профессий в Чехии:

грузчики, кладовщики – 12 000 крон;

разнорабочие – 15 000 крон;

логистика и работники склада – 20 000 крон;

строители, сварщики – от 24 000 крон.

1 чешская крона, напомним, равна 1,32 грн.

При этом средняя заработная плата востребованной должности на заводе составляет за час 140 крон. Учитывая, что минимальный рабочий день длится восемь часов, за смену можно получить 1120 крон, или более 1300 грн.

В большинстве случаев труд в Чехии не подразумевает специфических запросов к кандидатам. Обычно чешские работодатели в качестве дополнительных требований могут обращать внимание на:

знание чешского или английского языка;

опыт работы на похожей должности;

диплом или другой документ, подтверждающий квалификацию.


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