Работа украинской энергосистемы в изолированном режиме может угрожать энергетической безопасности, – эксперт

Об этом эксперт по экономическим вопросам Ольга Кошарна рассказала в программе "О Деньгах" в эфире Еспресо.TV.



"При ограниченных энергоресурсах и истерии со стороны Беларуси (а Лукашенко явно не самостоятельный в принятии решений) это будет очень рискованная ситуация. Нас могут просто обратно не присоединить. И как мы вытянем к летнему сезону – неясно… Считаю, что это большая угроза энергетической безопасности Украины", – сказала она.



По мнению Ольги Кошарной, сейчас Украина плохо подготовлена к отопительному сезону, поскольку не накопила достаточное количество угля. Это создает риск энергетической безопасности в условиях работы в изолированном режиме.



"Есть риск в условиях военного напряжения и заявлений Лукашенко, что нас могут вспять не присоединить", – подчеркнула эксперт.



"Совсем недавно мы получали от Беларуси и Словакии аварийную помощь… У нас очень несбалансированная энергосистема при дефиците маневренных мощностей и энергоресурсов, в частности, уголь", – указала Ольга Кошарна.

Напомним, Украина почти вплотную подошла к отсоединению от российской и белорусской энергетических систем, чтобы интегрироваться в энергосистему Европы. Для такого шага украинская энергосистема должна провести тестирование – работу в изолированном от Беларуси и РФ режиме. Такое тестирование Украина должна провести в летний и зимний сезоны. Изолированный режим в зимний период намечен на вторую половину февраля.

В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.