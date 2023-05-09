"Работа по истощению россиян продолжается": Гуменюк о ситуации на левобережной Херсонщине
За последние дни Силы обороны уничтожили четыре единицы артиллерии РФ и трижды попали в склады хранения боеприпасов в левобережной части Херсонской области
Об этом в эфире Еспресо заявила начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"В принципе, результат очевиден. 2-3 дня подряд обстрелов не более 50 по правому берегу. Это результат нашей работы – уничтожение тяжелой артиллерии врага за два прошедших дня (4 единицы), уничтожение бронетанковой техники, с помощью которой враг пытался маневрировать подразделениями и перевозить боеприпасы в автомобилях, три попадания в склад хранения боеприпасов за двое прошедших суток. Мы говорим о том, что наша работа по их истощению продолжается и имеет результаты", - отметила она.
Гуменюк также прокомментировала ситуацию с вражескими лодками на Днепре.
"Что касается передвижения на лодках - фактически водный драйвинг переведен в дайвинг. Уже нет тех лодок, которые они забрали у местного населения. Осталось три-четыре, за которыми мы уже наблюдаем. Как только они будут в зоне поражения - они пойдут по курсу русского военного корабля", - подытожила спикер.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.29
Покупка 37.29Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное