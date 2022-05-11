Работа платежной системы ПриватБанка не зависит от прямой угрозы инфраструктуре, - пресс-секретарь Серга
Пресссекретарь ПриватБанка Олег Серга рассказал, что IT-комплекс банка перенесен в облачные системы за границу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы создали все необходимые условия для того, чтобы люди могли рассчитываться картами. Получать деньги как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, мы уже сделали перенос наших IT-комплексов в облачные системы за границей. Работа банка не зависит от возможного попадания ракет или бомб в физические объекты банка. Мы можем работать, невзира на то, есть ли угроза нашей инфраструктуре.
Также пресс-секретарь добавил, что сотрудники ПриватБанка работали в тяжелых условиях и главным было то, чтобы финансовый фронт оставался стабильным, чтобы люди могли получать услуги где бы они ни были.
"Работа наших сервисов, например, "Приват24" не зависит от того, в опасности ли наш физический сервер, который находится в Украине. Эту работу мы проделали за полтора месяца с учетом количества клиентов, с учетом большого количества данных и она была сделана в десять раз быстрее, чем это делается обычно в крупных компаниях", – подчеркнул Серга.
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