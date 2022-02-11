"Работа не завершена": аналитик Юсов заявил, что кроме канала НАШ нужно также противодействовать пропаганде в Telegram, Youtube и Facebook
Аналитик Андрей Юсов прокомментировал введение санкций против телеканала НАШ
Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Тоны ватной грязи и пропаганды были из-за этого телеканала вылиты в мозги украинцев. После закрытия телеканалов Медведчука, это последняя щелка в украинском телевидении для рестрансляции российской пропаганды. Очень долго взвешивалось украинское государство - наконец-то это произошло", - отметил аналитик.
Он считает, что все причастные к каналу должны покаяться.
"Очень важно всем тем людям, которые легитимизировали нарратив российской пропаганды на канале "НАШ", возможно сотрудникам, возможно гостям, по сути, подпевали пропаганде, покаяться публично, может в церковь пойти свечу поставить. В целом работа не завершена, большое количество средств дезинформации мы знаем. Тот же хаос в Telegram и также работать с Youtube и Facebook по поводу пропаганды", - подытожил Юсов.
- Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против компаний, составляющих структуру телеканала "НАШ" .
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