"Работа не завершена": аналитик Юсов заявил, что кроме канала НАШ нужно также противодействовать пропаганде в Telegram, Youtube и Facebook

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Тоны ватной грязи и пропаганды были из-за этого телеканала вылиты в мозги украинцев. После закрытия телеканалов Медведчука, это последняя щелка в украинском телевидении для рестрансляции российской пропаганды. Очень долго взвешивалось украинское государство - наконец-то это произошло", - отметил аналитик.



Он считает, что все причастные к каналу должны покаяться.



"Очень важно всем тем людям, которые легитимизировали нарратив российской пропаганды на канале "НАШ", возможно сотрудникам, возможно гостям, по сути, подпевали пропаганде, покаяться публично, может в церковь пойти свечу поставить. В целом работа не завершена, большое количество средств дезинформации мы знаем. Тот же хаос в Telegram и также работать с Youtube и Facebook по поводу пропаганды", - подытожил Юсов.

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против компаний, составляющих структуру телеканала "НАШ" .