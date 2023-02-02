"Работа над будущим Украины в Евросоюзе должна начаться сейчас": Европарламент принял резолюцию накануне саммита в Киеве
В канун саммита Украина – ЕС евродепутаты подтвердили свою приверженность членству Украины в ЕС, а также призвали страны Евросоюза усилить поддержку Киева
Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 2 февраля.
Документ приняли 489 голосами, 36 депутатов высказались против, 49 воздержались.
В резолюции Европарламента изложены ожидания предстоящего саммита политических лидеров ЕС и Украины в Киеве 3 февраля.
В частности, говоря о перспективе членства Украины в ЕС, евродепутаты требуют от ЕС "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги, чтобы обеспечить присоединение Украины к единому рынку ЕС". В то же время евродепутаты подчеркнули: присоединение является процессом, основанным на заслугах, который предполагает соблюдение соответствующих процедур, а также выполнение соответствующих реформ и критериев вступления. Поэтому они призвали украинские власти как можно скорее ввести существенные реформы для эффективного согласования с критериями членства в ЕС.
Европарламент также призвал страны-члены ЕС увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в том числе предоставление оружия, а также политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку.
Говоря о предстоящем саммите Украина – ЕС, европарламентарии предлагают определить приоритетным комплексный пакет мер по восстановлению для Украины.
"Этот пакет должен быть сосредоточен на помощи, реконструкции и восстановлении в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Поддержка будет способствовать дальнейшему экономическому росту в Украине после войны", – говорится в резолюции.
Оценивая потребности Украины в восстановлении, в резолюции повторили призыв использовать замороженные активы российского Центрального банка, а также активы российских олигархов для финансирования послевоенной реконструкции.
Кроме того, евродепутаты призвали страны – члены Евросоюза принять десятый пакет санкций против Москвы как можно скорее и постоянно и активно предлагать новые сектора и лиц, против которых будут введены ограничения.
Парламент призвал наложить санкции на такие компании, как Лукойл и Росатом, все еще присутствующие на рынке ЕС, а также в отношении должностных лиц, причастных к противоправным действиям, включая принудительные депортации и проведение фальшивых референдумов на оккупированной украинской территории.
В резолюции также содержится призыв к немедленному и полному эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из России, к полному отказу от газопроводов Nord Stream 1 и 2 в Балтийском море.
- Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве. На саммите одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.
- 2 февраля в Киев для участия в саммите прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также 15 еврокомиссаров. В преддверии саммита открыли совместные консультации правительства Украины и Еврокомиссии.
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