Об этом в эфире Еспресо заявила военная корреспондент 5 канала Евгения Китаева.

"За эти более 9 лет войны образовался единый организм военкорского сообщества. Сейчас произошла ситуация, что кого-то из этого организма выдернули и добавили в список, а кого-то нет. Понятно, что коллеги, которые с нами работали и были в списках, были солидарны с нами Это очень ценно, потому что, несмотря на то, что они могут работать - они все равно так же обратились к власти, к Минобороны, Генштабу. К людям, которые занимаются коммуникацией, выстраивают алгоритм работы журналистов на фронте. Военкоры на фронте вне политики. мы понгимаем ограничения, о которых нас просят военные. Мы действительно хотим просто работать, потому что это единственное, чем мы можем сейчас помочь нашему государству", - рассказала она.

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