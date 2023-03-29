"Работа на фронте вне политики": военкор Китаева заявила, что все ее коллеги объединились в вопросе списков медиа, которые могут работать на передовой
Военные корреспонденты понимают все ограничения от Сил обороны и просто хотят работать на фоне решения властей ввести списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах
Об этом в эфире Еспресо заявила военная корреспондент 5 канала Евгения Китаева.
"За эти более 9 лет войны образовался единый организм военкорского сообщества. Сейчас произошла ситуация, что кого-то из этого организма выдернули и добавили в список, а кого-то нет. Понятно, что коллеги, которые с нами работали и были в списках, были солидарны с нами Это очень ценно, потому что, несмотря на то, что они могут работать - они все равно так же обратились к власти, к Минобороны, Генштабу. К людям, которые занимаются коммуникацией, выстраивают алгоритм работы журналистов на фронте. Военкоры на фронте вне политики. мы понгимаем ограничения, о которых нас просят военные. Мы действительно хотим просто работать, потому что это единственное, чем мы можем сейчас помочь нашему государству", - рассказала она.
Читайте также: Журналисты требуют от власти отменить списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах
- 27 февраля Минобороны опубликовало изменения к Приказу Главнокомандующего ВСУ №73 "Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями средств массовой информации на время действия правового режима военного положения". В соответствии с ним изменяются правила аккредитации журналистов во время военного положения и вводятся специальные зоны для пребывания представителей СМИ.
- 20 марта командование оперативно-стратегической группировки войск "Одесса", а днем ранее командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" определили на своих территориях "красную", "желтую" и "зеленую" зоны для работы журналистов аккредитованных СМИ. В "красной" зоне работа аккредитованных представителей СМИ запрещена. В "желтой" зоне работать можно только в сопровождении пресс-офицера. Перечень зон планируется обновлять еженедельно.
- Медиарух выступил с заявлением, что зонирование в том виде, как оно введено оперативно-стратегическими группировками войск, "фактически делает невозможной работу журналистов не только вдоль всей линии фронта, но и в мирных населенных пунктах".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.32
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное