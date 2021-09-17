Работа инициативе COVAX будет продолжена в 2022 году, - ВОЗ

Об этом заявил глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт в интервью Интерфакс-Украина .

"В 2022 году эта работа продолжится точно. Многие страны сейчас организуют свои пути для получения и закупки вакцины, включая и Украину. Например, Украина на основе двусторонних соглашений закупила 15-20 млн доз вакцины", - сказал он.

По словам доктора, ВОЗ убедиться, что вакцины достаточно.



Хабихт отметил, что количество производителей вакцин постоянно растет, как и количество мощностей в разных странах.