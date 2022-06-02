Работа для женщин в ИТ: в Украине стартовал новый проект
В Украине запустили платформу "Будь", которая поможет женщинам найти себя в сфере IT. Автором проекта является общественная организация INSCIENCE
Об этом сообщают на сайте организации.
"Из-за российской военной агрессии более 40% украинцев потеряли работу. Для женщин новый город или страна часто означают изменения в карьере – новое место работы или совсем новую профессию", - говорится в сообщении.
Образовательная программа состоит из шести еженедельных вебинаров с экспертами HR и экспертами из технологических компаний, психологами и психологинями.
"Цель - дать знания и практические рекомендации по карьерному развитию в ИТ и креативе украинкам, которые были вынуждены переехать или потеряли работу из-за войны", - добавляют в сообщении.
Отмечают, что инициатива будет полезна женщинам, которые временно переехали в другой город Украины или находятся за границей и ищут работу. Зарегистрироваться можно до 14 июня по ссылке.
- В приложении "Действие" заработала функция, позволяющая получать выплаты человеку, потерявшему работу из-за войны и зарегистрированному на временно оккупированных территориях.
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