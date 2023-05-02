Рабочую группу по законопроекту о дополнительных выплатах военным должны создать в течение 10 дней, - нардеп Синютка

Об этом в эфире Еспресо сообщил народный депутат Олег Синютка.

"Я был уверен, что на заседании Рады будет принято решение о блокирующем постановлении представителя Голоса господина Цабаля, который остановил решение ВР. Большинство депутатов "Слуги Народа" отказались вносить этот вопрос в повестку дня. Я был уверен, что после сегодняшнего заседания украинские военные получат соответствующие выплаты, которые государство обязано им предоставлять", – рассказал он.

Синютка добавил, что этот законопроект обсудили на Согласительном совете.

"После встречи, которая состоялась при участии главнокомандующего ВСУ Залужного, принято решение, что максимум в десятидневный срок Верховная Рада должна создать комиссию из представителей всех фракций и выйти на решение, которое вернет выплаты военным. Есть надежда, что после этой встречи представители руководства парламента и представители фракций не будут обманывать в очередной раз военных и мы выйдем на согласованное решение", - подытожил нардеп.