Рабочую группу по законопроекту о дополнительных выплатах военным должны создать в течение 10 дней, - нардеп Синютка
На согласительном совете Верховной Рады было обсуждение законопроекта о дополнительных выплатах военным. Там присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Об этом в эфире Еспресо сообщил народный депутат Олег Синютка.
"Я был уверен, что на заседании Рады будет принято решение о блокирующем постановлении представителя Голоса господина Цабаля, который остановил решение ВР. Большинство депутатов "Слуги Народа" отказались вносить этот вопрос в повестку дня. Я был уверен, что после сегодняшнего заседания украинские военные получат соответствующие выплаты, которые государство обязано им предоставлять", – рассказал он.
Синютка добавил, что этот законопроект обсудили на Согласительном совете.
"После встречи, которая состоялась при участии главнокомандующего ВСУ Залужного, принято решение, что максимум в десятидневный срок Верховная Рада должна создать комиссию из представителей всех фракций и выйти на решение, которое вернет выплаты военным. Есть надежда, что после этой встречи представители руководства парламента и представители фракций не будут обманывать в очередной раз военных и мы выйдем на согласованное решение", - подытожил нардеп.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тыс. грн военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более 1 трлн грн в год.
- 1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что законопроект о возврате военным доплатам в 30 тыс. грн не определяет источников финансирования этих расходов, а значит, может привести к росту дефицита бюджета.
- Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным
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