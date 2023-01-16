Рабочая неделя в Украине началась со значительного дефицита в энергосистеме, аварийные отключения применены в пяти областях, - Укрэнерго
По состоянию на понедельник, 16 января, в энергосистеме Украины зафиксирован значительный дефицит электроэнергии, связанный с обстрелами, погодой и началом рабочей недели
Об этом сообщает Укрэнерго .
"Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов).
Из-за превышения лимитов потребления электроэнергии применены аварийные отключения в пяти областях Украины, но их количество может расти.
- 14 января кафиры совершили очередную массированную ракетную атаку, зафиксированы прилеты по энергетическим объектам в шести областях Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 42.05Продажа 43.1
- Актуальное
- Важное