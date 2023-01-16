Об этом сообщает Укрэнерго .

"Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов).

Из-за превышения лимитов потребления электроэнергии применены аварийные отключения в пяти областях Украины, но их количество может расти.

14 января кафиры совершили очередную массированную ракетную атаку, зафиксированы прилеты по энергетическим объектам в шести областях Украины.

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