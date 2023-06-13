Рабочая группа согласилась повысить выплату раненым и предоставить статус УБД погибшим терробороновцам, ждем голосования в сессионном зале, - Геращенко

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, пишет сайт партии "ЕС".

"В течение лечения в больнице они будут следовать 100 тысячам, на период реабилитации эта сумма составляет 12 тысяч гривен. Также согласовано решение, что воинские части смогут брать на баланс машины с правосторонним рулем", - пишет Геращенко на своей странице в Facebook.

"Европейскую солидарность" в группе представляют Петр Порошенко и я. Проинформировали коллег о наших последних визитах в Херсон и также добились законодательного решения проблемы зачисления в штат военных подразделений (посмертно) погибших при выполнении боевой задачи, но еще не успел получить соответствующие документы о таком зачислении. Речь идет о героях Сиреневой Рощи в Херсоне, расстрелянных оккупантами и других добровольцах", – отмечает Геращенко.

"Заседание рабочей группы состоялось сегодня. Теперь поправки утвердит комитет нацбезопасности – и дальше голосование в зале на ближайшей сессии", – резюмирует сопредседатель фракции.