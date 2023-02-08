Рабочая группа повторно рассмотрит возможность лишить Бойко звания Героя Украины
Правительство поручило рабочей группе повторно рассмотреть вопрос о лишении бывшего руководителя фракции "Оппозиционная платформа - При жизни" Юрия Бойко звания Герой Украины
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 7 февраля.
Как сказал Шмыгаль, еще в декабре он поручил Минюсту и первому вице-премьеру наработать изменения в законодательство. Премьер пояснил, что межведомственная рабочая группа, среди которой были представители правительства, НАПК, СБУ, НАБУ, ГПУ и других органов, пришла к выводу, что "из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей по состоянию на сегодняшний день невозможно лишить высших государственных наград".
"Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрило соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на лицо дает основания для лишения его государственных наград", – добавил Шмыгаль.
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Он также сказал, что правительство дало рабочей группе поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины и вынести предложения на рассмотрение СНБО одновременно с вступлением в силу упомянутого законопроекта.
- В августе журналисты заметили бывшего главу запрещенной в Украине "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в Карловых Варах в Чехии
- После того как петиция о лишении Бойко звания Героя, инициированная лейтенантом ВСУ Андреем Гайдаем, набрала 25 тысяч голосов, Зеленский ответил, что проконсультируется по этому вопросу со Шмыгалем.
- Как стало известно впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что пока нет достаточных оснований для лишения бывшего главы пророссийской ОПЗЖ этого звания.
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