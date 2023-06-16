Рабочая группа поддержала инициативу "ЕС" о Героях Бузкового Гая – Ирина Геращенко

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, пишет сайт партии "ЕС".

"Важные новости от рабочей группы по законодательству для военных! Поддержана инициатива "ЕС" относительно тех добровольцев, которые в первые минуты войны взяли в руки оружие, но из-за уничтожения ведомостей не успели получить соответствующие подтверждающие документы", – пишет Геращенко.

Рабочая группа поддержала правку, что в случае потери или повреждения поименного списка части Сил терробороны или невнесения фамилии воина такой список формируется приказом Главнокомандующего ВСУ по обращению военнослужащего, а в случае его гибели (смерти) – по обращению членов его семьи. Это справедливо . Это касается погибших, расстрелянных оккупантами в Бузковом Гае в Херсоне. Память о Героях – это свято!" – пишет Ирина Геращенко.