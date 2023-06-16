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Рабочая группа поддержала инициативу "ЕС" о Героях Бузкового Гая – Ирина Геращенко

16 июня, 2023 пятница
15:12

Рабочая группа, которая готовит изменения к законодательству о социальной защите военных, поддержала инициативу "Европейской Солидарности" о предоставлении статуса участников боевых действий бойцам терробороны, погибшим в первые дни полномасштабного вторжения и не успевшим оформить соответствующие документы

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, пишет сайт партии "ЕС".

"Важные новости от рабочей группы по законодательству для военных! Поддержана инициатива "ЕС" относительно тех добровольцев, которые в первые минуты войны взяли в руки оружие, но из-за уничтожения ведомостей не успели получить соответствующие подтверждающие документы", – пишет Геращенко.

Рабочая группа поддержала правку, что в случае потери или повреждения поименного списка части Сил терробороны или невнесения фамилии воина такой список формируется приказом Главнокомандующего ВСУ по обращению военнослужащего, а в случае его гибели (смерти) – по обращению членов его семьи. Это справедливо . Это касается погибших, расстрелянных оккупантами в Бузковом Гае в Херсоне. Память о Героях – это свято!" – пишет Ирина Геращенко.

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