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Queen презентовали ранее неизвестную песню из Фредди Меркьюри, записанную 34 года назад

14 октября, 2022 пятница
11:12
Культура

Культовая британская рок-группа Queen порадовала фанатов, выпустив композицию "Face It Alone", которая была записана еще в 1988 году при участии уже покойного вокалиста Фредди Меркьюри

Песня появилась на официальном YouTube-канале Queen.

Новость, что трек, ранее не представленный слушателям, могут выдать вообще, появилась летом этого года. О существовании композиции "Face It Alone", записанной с участием Меркьюри, рассказали участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор. Тейлор назвал песню "маленькой жемчужиной от Фредди, о которой мы вроде бы забыли", а Мэй добавил: "Это красиво и трогательно".

Выход композиции "Face It Alone" как сингла готовит фанатов группы к переизданию альбома The Miracle, запланированному на 18 ноября. The Miracle стал 13-м альбомом группы и предпоследним сборником, вышедшим из жизни легендарного Фредди Меркьюри. Альбом будет включать в себя еще 6 ранее неопубликованных песен и аудиозапись откровенных разговоров участников группы на студийной площадке в Лондоне и Монтре.

"Face It Alone" была записана в плодотворный период группы в 1988 году, когда музыканты создали около 30 треков, многие из которых так и не были выпущены. Композиция была вновь найдена, когда группа, занимающаяся продакшн-архивами, вернулась к сессиям записи, чтобы работать над переизданием The Miracle.

"Мы немного забыли об этом треке, - признается Роджер Тейлор. - Но вот он, эта маленькая жемчужина. Это замечательно, настоящее открытие. Это очень страстное произведение".

Сингл станет первой песней с участием Фредди Меркьюри, обнародованной за последние 8 лет.

"Я счастлив, что нашей команде удалось найти этот трек. После всех этих лет приятно слышать нас всех четырех", - добавил Брайан Мэй.

  • Фредди Меркьюри скончался в ноябре 1991 года. После его смерти группа продолжила свое существование. Вокалистами становились Пол Роджерс, затем – Адам Ламберт.

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