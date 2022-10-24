Quantumania: вышел трейлер нового фильма о Человеке-муравье из вселенной Marvel

Об этом Marvel сообщили у себя в Instagram.

"В этом феврале войдите в квантовое царство. Смотрите новый трейлер фильма Marvel Studios "Человек-муравей и Оса: Квантумания" только в кинотеатрах 17 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

28 сентября стало известно, что в третьей части "Дедпула" , являющейся частью киновселенной Marvel, голливудская звезда Хью Джекман вернется к роли мутанта Росомахи.

5 октября голливудский актер Марк Руффало, сыгравший Халка в серии супергеройских фильмов Marvel, осудил бизнесмена Илона Маска за его твиты и поддержал Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb