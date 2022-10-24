Quantumania: вышел трейлер нового фильма о Человеке-муравье из вселенной Marvel
В феврале 2023 года выйдет третья часть фильма о Человеке-муравье, где он и его союзники столкнутся с могущественным суперзлодеем Кангом Завоевателем
Об этом Marvel сообщили у себя в Instagram.
"В этом феврале войдите в квантовое царство. Смотрите новый трейлер фильма Marvel Studios "Человек-муравей и Оса: Квантумания" только в кинотеатрах 17 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
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