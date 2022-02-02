ПЗРК и боеприпасы: правительство Польши одобрило военную помощь для Украины
Польское правительство одобрило решение о предоставлении Украине вооружения, в том числе противоракетные комплексы и боеприпасы
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Хорошие новости. По моей просьбе, Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - написал министр в Twitter.
- Напомним, 1 февраля Мариуш Блащак сообщал , что Совет министров вскоре примет постановление о передаче Украине боеприпасов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).
- Также 1 февраля в Киев прибыло 29 грузовиков гуманитарной помощи от Польши.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.25
Покупка 28.25Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное