ПЗРК и боеприпасы: правительство Польши одобрило военную помощь для Украины

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



"Хорошие новости. По моей просьбе, Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - написал министр в Twitter.

Напомним, 1 февраля Мариуш Блащак сообщал , что Совет министров вскоре примет постановление о передаче Украине боеприпасов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

Также 1 февраля в Киев прибыло 29 грузовиков гуманитарной помощи от Польши.

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